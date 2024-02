Ni Mbappé cambia el destino del nuevo galáctico de Florentino Pérez: en Brasil lo dan por perdido

El Real Madrid está preparando una plantilla más que temible de cara a la próxima temporada. Florentino Pérez ha sido capaz de unir en un mismo equipo a jugadores de primerísima línea mundial como Vinicius, Rodrygo, Bellingham y un Kylian Mbappé, que salvo sorpresa morrocotuda, llegará este mismo verano. En este sentido, con tantas estrellas, parecería complicado que los blancos incorporaran a cualquier otro atacante, pese a todo. Sin embargo, todo apunta a que Endrick también llegará a Chamartín en la fecha que se le esperaba, sin importar la competencia que pueda tener.

Con la constelación de superestrellas que está conformando Florentino Pérez, en Brasil ha surgido la duda sobre si sería conveniente que su gran joya llegara este mismo verano a Madrid, algo que en el Palmeiras tienen claro, es completamente imposible que su joya se quede cedida en 2024, así lo ha confirmado Fabrizio Romano.

Ante esta situación, tanto en Chamartín como en el Palmeiras saben perfectamente que el futuro de Endrick ya está muy lejos de la que ha sido su casa en estos últimos años. Y es que, nadie en el Real Madrid está dispuesto a esperar más para ver al jugador al que muchos consideran que será la cara de la selección de Brasil en los próximos años.

🚨⚪️ Understand there’s absolutely no chance for Endrick to stay at Palmeiras on loan until December.



“No way, impossible”, the clear reaction from sources. 🇧🇷



Palmeiras have not even requested that to Real Madrid as they know there’s no chance. pic.twitter.com/4XDXFrEwsg