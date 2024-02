Mendes deja en shock la Premier: más caro que Bellingham, Messi le debe medio Mundial y se va

Para algunos su precio le ha condenado, para otros su destino, un Chelsea muy en horas bajas, incluso los hay que aúnan sendas circunstancias para entender que los blues se equivocaron pagando tanto y el jugador dio un traspiés al no seleccionar bien cuál debía ser su siguiente nivel tras despuntar en el Benfica (PSG, United o Real Madrid preguntaron por él, aunque no a ese precio). Sea como fuere, Enzo Fernández quiere salir y mueve hilos con Jorge Mendes para lograr la bomba del año.

Lo sería por lo mediático de las actuales circunstancias que rodean al campeón de Europa en 2021, un equipo londinense desahuciado de la liga y de los puestos que dan derecho a jugar en Europa la temporada que viene desde la Premier League, pero también por el precio de su compra, de 121 millones de euros, lo que le convierte en el mediocampista más caro de la historia junto a su socio blue Moisés Caicedo; por ejemplo, muy por delante de Jude Bellingham.

Y con todo eso, el argentino se quiere marchar, tal y como afirma Football Transfers. El citado medio sacó a relucir la comparecencia de Mauricio Pochettino al respecto de Enzo (y Caicedo) y su rol en el equipo, que por precio debería ser determinante pero no lo está siendo, como sucede con el ecuatoriano ex del Brighton. "No son la cereza del pastel. Cuando llegas a un equipo que está en proceso de construcción y eres joven y sin mucha experiencia” y además cuando, como es el caso, “el club pagó mucho dinero y solo con eso hay que rendir”, vienen los problemas, “el fútbol no es así, algunas personas piensan así porque no saben de fútbol”, argumentaba el míster blue.

Por tanto, sea por la presión o la circunstancias, quizá una mezcla de sendas cosas, el mass media asegura que su agente, Uriel Pérez, junto a Mendes exploran fórmulas para conseguir su salida. No será sencillo, ya que tiene contrato con su equipo hasta 2031 y el Chelsea no puede permitirse perder dinero con uno de sus grandes traspasos, pero, ¿quién puede pagar no ya 120 sino 100 millones por Enzo? Vale que fue casi tan importante como Messi en la consecución del Mundial de Argentina, pero los clubs son otra cosa y Enzo no se ha ganado su precio. Eso sí, para Mendes es complicado, pero posible; el agente luso ya concentra sus esfuerzos en este movimiento, mucho más lucrativo y mediático que los de João Félix o João Cancelo para el FC Barcelona.