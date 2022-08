Ni United ni Chelsea: brusco giro en la odisea de Laporta con De Jong

Cuando más tranquilas parecían estar las aguas con respecto al futuro de Frenkie de Jong, un nuevo aspirante ha irrumpido en el deseo de hacerse con el jugador. El Barcelona empezaba a dar por hecha la continuidad del holandés pese al acuerdo alcanzado en su día con el Manchester United y el gran interés del Chelsea. La negativa del holandés a salir ha sido el principal obstáculo para Laporta, que ahora ve como, según el ‘Daily Mirror’, se le abre una nueva ventana con otro gran club que anda en horas bajas en este inicio de liga, el Liverpool de Jurgen Klopp.

La necesidad de rebajar la masa salarial sigue siendo el principal motivo de preocupación del Barcelona a una semana de que finalice el mercado de fichajes. La complicación en las salidas de Memphis y Aubameyang hace que el club empiece a manejar otras alternativas, aunque se confía que ambos delanteros terminen aceptando alguna de las ofertas que tienen sobre la mesa. Sin embargo, la apertura de este nuevo frente en el culebrón con Frenkie de Jong puede hacer cambiar de lleno los acontecimientos.

Una vez más desde la Premier League no dan su brazo a torcer por el mediocampista holandés, que al principio del verano era considerado el principal deseo de Ten Hag para el Manchester United. 85 millones sería la cantidad que percibiría el Barcelona y que acabaría con todos sus problemas para encajar piezas, pero la voluntad del jugador se impuso en un pulso que empezaba a ser perjudicial para su imagen como culé. Se le exigía una bajada de sueldo a la que el ex del Ajax no cedió, puesto que consideraba que tras la activación de las denominadas palancas económicas no habría problema en abordar su ficha.

Por otra parte, el Chelsea fue su principal pretendiente durante semanas, pero tras haberse enfriado la operación, el Liverpool ha cogido la delantera por el holandés. Un conjunto ‘red’ cuyos problemas de lesiones le hacen estar escaso de efectivos en el centro del campo. Algo que solucionarían con un polivalente De Jong, que se adaptaría de lleno al vistoso fútbol impartido por Klopp.