Ni Vitor Roque esperaba el viraje culé: Arabia puede hacer rico al Barça... a costa de su estrella

En este asunto que os traemos se juntan, como suele decirse, el hambre con las ganas de comer. Por un lado, está el Barça, que en las dos últimas temporadas ha hecho esfuerzos económicos muy por encima de sus capacidades reales financieras sin obtener todo el redito deportivo que buscaba. Por otro una de sus estrellas, uno de los mejores futbolistas en la última década en el fútbol europeo, a la que las críticas, Vitor Roque y Arabia pueden hacer cambiar de idea.

Inyección con recambio; sí rotundo

De toda la mala situación económica del Barça y su deriva deportiva más que dubitativa surge esta posibilidad que enroca a la perfección con la llegada del joven jugador brasileño, fichaje invernal del club, y es que Robert Lewandowski, como le sucede al Liverpool con Mo Salah, no solo sigue en la agenda de la liga de Arabia Saudí sino que puede ser una opción para esta en el próximo mercado de fichajes invernal.

Llegado el caso, el Barça, que necesita dinero y al que el largo contrato del polaco le empieza a pesar (hasta 2026), aceptaría si con ello hace un ingreso masivo por el ex del Bayern de Múnich. No es un secreto que a Xavi le incomoda jugar con un nueve puro, que condiciona su idea de ataque, mucho más profunda y movible, y si a eso sumamos que su relación con el delantero centro no es la mejor, ya hay caso; como decimos, siempre y cuando Arabia llegue con esa oferta y, claro está, el futbolista acepte.

Y Xavi ya no se calla, disparaba recientemente ante los micrófonos con respecto al gol de su equipo, donde Lewandowski es el puntal: “debemos ser de los peores equipos de Europa en efectividad. Nos pasó en Mallorca, en Granada... Al Atlético le pudimos ganar bien y casi nos empata”. Por eso y porque el club necesita ingresar para fichar, si llega la oferta estratosférica que anuncian desde la Saudi Pro League, los culés podrían dar su OK al adiós invernal del 9; al fin y al cabo, han fichado ya a otro.