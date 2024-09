Nico Williams cae en la trampa del Barça y Laporta en la de Mikel Arteta: esto es lo que sucederá

Seguramente Nico Williams no deseaba con sus palabras levantar tanto polvo, y desde luego no quería revelar nada acerca de su futuro, allá por 2025; de hecho, más que probablemente no planeaba más que alejar el sonido de viento al respecto de su posible salida de Bilbao, al menos hasta la siguiente temporada, sin embargo, el extremo del Athletic Club de Bilbao ha conseguido justo el efecto contrario, lo que mete más de lleno en ello a Barça y Arsenal.

En el centro de las miradas

“He tenido muchos clubes para hacer algo que otro jugador igual sí habría hecho. Se ha demostrado que estoy aquí feliz. Esas cosas las lleva mi representante. He decido estar aquí un año más y voy a disfrutar mucho de jugar competiciones europeas”, certificaba el jugador del cuadro bilbaíno y la Selección Española de Fútbol. “Quiero estar un año más y disfrutar en Europa con el Athletic. Después de volver de vacaciones hablé con mis padres, con mi hermano y decidí quedarme un año más aquí”, concretó. Y ahí ha surgido el problema.

Nadie contento

Sobre este asunto, inevitablemente, vuelve el ruido. De un lado, de los hinchas del Athletic, los cuales no quedan ni mucho menos contentos con el anuncio programado de su salida en la temporada que viene; siendo por tanto el mensaje del jugador lo contrario a tranquilizador. Pero además Barça y Arsenal, tras llevarse negativas del crack, ahora vuelven a la carga con energías renovadas, sabedores de que el futbolista al menos se va a repensar salir cuando acabe el curso.

Y eso, como es lógico, no solo toca a rojiblancos, culés y gunners, sino a otros equipos, entre ellos un PSG que también quiere meterse en la pelea. Eso sí, ni que decir tiene que el Barça y Arsenal llevan ventaja en cualquier operación de futuro lejos de San Mamés que vaya a llevar a cabo el jugador, aunque las especiales circunstancias financieras del Barcelona y las mismas palabras del driblador espolean con fuerza a Mikel Arteta, que es el principal valedor del jugador español en Londres.

Si la deriva no cambia y salvo giro radical en el fair play culé y de la opinión de Nico, los ingleses se posicionan con más fuerza.