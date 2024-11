Nico Williams tenía razón y Ernesto Valverde saca la guadaña con dos fijos del Athletic

La victoria ante el Ludogorets (1-2) ha servido a Nico Williams y Ernesto Valverde para confirmar que dos titulares no están en forma y deben esperar su hueco a partir de ahora desde el banquillo, también sienta las bases de un equipo, el bilbaíno, que tiene dos potencias de incalculable valor en los hermanos Williams y un carácter campeón con el que supieron remontar un partido complejo en la gélida Bulgaria.

Si se puede deducir un síntoma del choque de la Europa League es que, además de que Nico e Iñaki son claves, el Athletic Club tiene trabajo tratando de recuperar o elevar el nivel de Beñat Prados y, sobre todo, Álvaro Djaló, los dos jugadores que empezaron de inicio y cuyos cambios en el minuto 56 dieron otro aire al equipo.

De llamar a la Selección tras la confianza dada por Valverde a las dudas

Quizá la menor preocupación del Athletic entre estos dos elementos que ayer flaquearon es la del mediocampista. El joven creador de juego arrancó la temporada siendo indiscutible y su aporte en el esquema de juego del txingurri es llave, sin embargo, su lesión ha frenado su gran arranque y está en el proceso de recuperar su nivel.

De hecho, hace no tanto tiempo se habló de que podía convertirse en un fijo de cara al futuro en la Selección Española de Fútbol, sin embargo, su paso atrás físico y la gran competencia de La Roja exigen que sea repensada esa idea. Valverde no duda con él, pero tampoco evita sacudir el nido cuando no está en su mejor momento, como hizo en Razgrad.

Más dudas con el fichaje

Quizá sea eso, tal vez a Djaló le esté pesando ser uno de los gastos más cuantiosos de la historia del club vasco al paso por un mercado de fichajes, pero el caso es que no solo en Bulgaria, durante toda la campaña está rindiendo a un nivel inferior al que se pensaba en San Mamés que lo haría, lo que repercute en sus minutos y confianza.

Como sucedió con Beñat (salió Vesga), también con Gorosabel (sustituido por De Marcos), aunque el partido de este fue más notable, Djaló dejó hueco en el 56 a otro compañero, en su caso a Nico Serrano, el cual fue precisamente el artífice de la remontada tras el gol del empate de Iñaki, lo que señala aún más al ex del Braga, al que no le salen las cosas.