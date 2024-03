No repetirán el error de Odegaard y Kubo, el Real Madrid aplaza a una de las estrellas de LaLiga

Dos de los jugadores que más suenan en el día a día de la Premier League en estos momentos pudieron triunfar en el Real Madrid y ambos fueron descartados, por una razón u otra, como son Martin Odegaard, estrella del Arsenal, y Takefusa Kubo, jugador de la Real Sociedad que llama la atención, entre otros, del United. Pues bien, el Madrid puede repetir historia con otro jugador y canterano.

Sin hueco entre los planes de futuro

Miguel Gutiérrez, jugador del Girona, pertenece en un 50% al equipo merengue, lo que a todas luces sería una grata noticia para la mayoría de equipos no solo españoles, sino de Europa, sin embargo en el caso del cuadro blanco estamos ante otro más que probable caso como el de Odegaard y Kubo, ya que los blancos, además de tener en nómina a Ferland Mendy y Fran García, al que repescaron la temporada pasada, tienen fijado uno de sus grandes fichajes de verano precisamente en la demarcación de Gutiérrez.

Número uno en su puesto

Posiblemente el lateral del Girona esté ahora miso entre los mejores en su puesto de Europa y muy probablemente sea uno de los tres más destacados de LaLiga EA Sports, pero eso no le va a dar para regresar al Madrid, toda vez que los blancos, tal y como os hemos venido contando, van tras la pista de Alphonso Davies, jugador al que, por cierto, tendrán que hacer hueco Mendy o el mismo García.

La Premier o nada

Eso sí, Gutiérrez no pierde la cara a regresar algún día a la casa blanca y las ofertas que parece tendrá sobre la mesa el Girona por su persona procedentes de la Premier deberán ser enormes para que tanto su club como el jugador acepten el tránsito a la liga inglesa. Sabe el canterano que la vida en Madrid va muy deprisa y si Davies es el futuro inmediato, él puede ser algo parecido más a largo plazo; no piensa precipitarse como Odegaard y Kubo. Y el Madrid le dice que no lo haga.