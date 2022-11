No se irá: rechaza el plan del Barça y no seguirá el camino de Piqué

Cuando llegue junio de 2023, Jordi Alba será probablemente el único de los actuales capitanes del FC Barcelona que siga formando parte de la plantilla de Xavi Hernández. El plan que Joan Laporta y la junta directiva tienen en mente desde hace un año es desprenderse de las fichas más altas del vestuario para aligerar la masa salarial del club y así poder realizar grandes fichajes como el de Bernardo Silva el verano que viene. De momento ya han conseguido la salida de Piqué y es muy probable que Busquets y Sergi Roberto no renueven su contrato el próximo mes de junio, quedando pendiente solamente la situación de Jordi Alba, el cual se niega a salir.

El lateral izquierdo del FC Barcelona ha concedido una entrevista a los medios catalanes en la que asegura que se siente feliz en el conjunto azulgrana y que su intención, al menos a día de hoy, es retirarse vistiendo la elástica blaugrana: “Mi intención siempre ha sido quedarme aquí. Soy culé, durante estos años me he dejado la piel por este club, luego saldrán mejor o peor las cosas, pero esa seguirá siendo mi intención hasta final de temporada y todo lo que me queda de contrato. Quiero seguir rindiendo bien, llevo muchos años aquí en el Barcelona y mi intención es quedarme aquí”.

Mientras que él quiere quedarse y terminar su actual contrato con el FC Barcelona, en el club insisten en la necesidad de su salida para ayudar a las arcas del conjunto azulgrana, y tal y como ocurriera con Gerard Piqué, a pesar de que su intención es férrea, no cierra la puerta a una posible salida en caso de que sienta que ya no ayuda a Xavi Hernández: “El día que no me note para rendir como requiere el Barça seré el primero en levantar la mano e irme”, asegura.

Jordi Alba tiene contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2024, este verano estuvo vinculado con un posible traspaso con el Inter de Milán, pero finalmente se quedó en el Camp Nou. El propio jugador ha asegurado en la entrevista que no llegó a recibir oferta formal alguna por parte del conjunto italiano, pero lo cierto es que interés hubo, aunque no se llegase a materializar. En Italia aseguran que el conjunto de Inzaghi lo volverá a intentar en el próximo mercado de fichajes y, teniendo en cuenta que el club tiene casi cerrada la renovación de Balde hasta 2027, quizás, aunque rechace a día de hoy seguir el plan de Joan Laporta, su decisión, como pasó con Gerard Piqué, cambie. Veremos.