No soporta a Ancelotti, no le dejan salir en enero y llama a Marcos Llorente para que lo arregle en junio

Una vez se conoció en el vestuario la alineación inicial del Real Madrid en San Mamés, Brahim Díaz estalló en cólera hasta el punto de pensarse su salida en enero. Y no solo eso, algunos dicen que su deseo es seguir en España y, por tanto, marcharse al Atlético de Madrid.

La razón es que no soporta a Carlo Ancelotti y sus decisiones, para él carentes de toda justicia. Eso es algo que no solo piensa este jugador, sino otros tantos de la plantilla merengue, entre ellos, Dani Ceballos, y todos coinciden en señalar, además de al italiano, un culpable: Aurelian Tchouameni. A la vez, esta situación no es nueva para el Atleti, que ya pescó en río revuelto con Marcos Llorente y Álvaro Morata.

No se ha ganado ser titular y Brahim Diaz no aguanta más

Teniendo en cuenta lo mucho que le ha costado ir haciéndose un hueco en el equipo, Brahim Díaz esperaba que se le diera alguna opción más de demostrar su valía en un partido transcendental para el devenir de LaLiga EA Sports, como era el choque ante el Athletic, sin embargo a las primeras de cambio Carletto volvió a su marcado inmovilismo, sacándole de sus planes y metiendo de inicio al francés.

El problema para Brahim ya no es tanto que no esté en un once, cosa que acepta si es Vinicius o Fede Valverde los que le quitan el puesto, el problema, que comparten varios integrantes de la plantilla, es que el ex del Mónaco ha demostrado ser justo lo contrario a un seguro de vida o un futbolista diferencial. Es decir, Brahim ve trato de favor.

Y como ni lo entiende ni lo comparte y ve que eso no va a cambiar, el futbolista estalló pidiendo su salida en el próximo mes de enero donde más duele, rumbo al Riyadh Air Metropolitano.

Un calentón sin recorrido pero que sí puede tenerlo en junio

Lógicamente, el Real Madrid, que va justo de calidad y efectivos, no atenderá esta idea, menos aún que el jugador decida el equipo, pero ojo porque puede haber lío de cara a verano. Y es que, como hicieran en su día Marcos Llorente, con el que coincidió Brahim en la temporada 2918/19 en el Bernabéu, y Álvaro Morata, el hispano-marroquí quiere quedarse en España y solo el Atleti puede darle el nivel Madrid-Barça que desea.