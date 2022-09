Oficial: se deprime en el Camp Nou y se va del Barça, ‘bofetón’ a Xavi

El destino finalmente ha hablado y después de varios dimes y diretes con respecto a su figura en el Barcelona, Pjanic ha terminado siendo oficialmente nuevo jugador del Sharjah de los Emiratos Árabes tras recibir la carta de libertad. Llegó al Camp Nou en 2020 a cambio de 60 millones de euros dentro de un trueque que llevo a Arthur a la Juventus por 72, y su rol dentro del equipo nunca llegó a ser relevante hasta devaluarse por completo su figura. La temporada pasada no formó parte de los planes de la dirección técnica y se marchó cedido al Besiktas turco. Periodo tras el cual regresó este verano a las órdenes de Xavi llegando a convencer al de Terrasa de que podía tener un sitio en el equipo.

El entrenador azulgrana llegó a manifestar que el bosnio le había convencido y que contaba con él para su nuevo proyecto. Sin embargo, las circunstancias que rodean al club en cuanto a la falta de equilibrio económico a raíz del esfuerzo invertido en la llegada de grandes fichajes, ha terminado motivando la salida del mediocentro para desgracia de Xavi. Un revés que intentará solventar con la, finalmente, permanencia de Frenkie de Jong en el equipo, así como de hombres como el recién llegado Kessié, aparte del más que consolidado en el once, Sergio Busquets.

Pjanic ha querido despedirse a través de sus redes sociales mediante un mensaje en el que expresa agradecimiento, pero a la vez algo de decepción por no poder cumplir con lo que se esperaba de él en el Camp Nou: “No cabe duda de que siempre llevaré esta ciudad, este equipo y a los culers en mi corazón. Cuando me llamó el Barça, mi deseo se hizo, al fin, realidad. Aunque todo esperábamos algo diferente, yo el primero, siempre será un honor haber llevado esta camiseta. Visca el Barça! avui i sempre!”, comentó.

A sus 32 años, el bosnio inicia una nueva aventura dentro de su deseo de volver a sentirse importante dentro de un equipo. Periplo que encara con muchas ganas de conseguir títulos y redimirse de su infructuoso pasado azulgrana.