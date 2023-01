Ofrecen revelación del Mundial Qatar al Barça: más potencia ofensiva

Franck Kessié no ha acabado de encajar en el Camp Nou, el marfileño es un excelente jugador para un fútbol de transiciones y más centrado en lo físico, un perfil totalmente contrario al juego de posesión y posición que practica el Barcelona de Xavi. Es por ello que el ex del Milán no ha acabado de encajar en el esquema de técnico culé, quien parece que cada vez cuenta menos con Kessié.

Ante tal situación, son varios los equipos que han visto que es el momento adecuado para buscar fórmulas distintas para incorporar al marfileño a su equipo. El Inter ya ofreció un intercambio por Brozovic, pero la negativa del serbio complicó las cosas. Ahora, según informa Sport, es el Chelsea el equipo que se ha interesado por Kessié, también en forma de trueque.

En este caso el jugador ofrecido es una de las grandes sorpresas del pasado Mundial de Qatar, el marroquí, Hakim Ziyech, quien fue pieza clave para su selección en el pasado mundial, pero que no es capaz de encontrar regularidad en el Chelsea, equipo al que llegó en 2020 procedente del Ajax, donde brilló junto a De Jong, De Ligt, Tadic, entre otros.

En este caso, a diferencia del intercambio por Brozovic, el Barça se estaría haciendo con un perfil muy distinto. El actual jugador del Chelsea es un mediapunta reconvertido a extremo con una zurda privilegiada para el disparo y el centro. Si embargo, no está claro que los culés necesiten reforzar dicha parcela del campo, pues cuentan con Dembélé y Raphinha en la misma demarcación y Ziyech sería un cromo repetido que no llegaría para solucionar ningún problema en especial.

De hecho, probablemente sería más interesante mantener a Kessié en el equipo si el que tuviera que llegar es Ziyech, pues si Xavi sigue apostando por un centro del campo de cuatro hombres, correría un gran riesgo al quedarse con solamente 5 medios en nómina.

Así pues, el Chelsea vería con muy buenos ojos dicha operación, pues parece que en Stamford Bridge están hartos de la irregularidad de un Ziyech que no brilló como se esperaba que lo hiciera en Londres.