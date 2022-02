OK del Barça a Juve, Milan o Inter por Depay: de Messi a estrellado

Con Memphis Depay ha vuelto a ocurrir lo mismo. Allá por 2015 los responsables del Manchester United se ilusionaron con el chico que rompió moldes en el PSV Eindhoven y se lanzaron a su fichaje por una cantidad nada desdeñable por entonces, 34 millones de euros, sin embargo Depay no funcionó en Old Trafford y solo dos temporadas después fue vendido, esta vez al Lyon. Pues en el Barça es más que probable que esos tiempos se aceleren y el Calcio italiano es su más que probable destino en el mercado de fichajes.

Aseguran desde la prensa catalana e italiana que el AC Milan, el Inter de Milan y la Juventus de Turín son escuadras que estar interesadas en la figura del neerlandés, que continúa recuperándose de su lesión en Can Barça y sin embargo ahora que Xavi y el club parece que sacan la cara gracias a los refuerzos, es más que posible que Depay no tenga hueco en el once. Y no solo lo parece, sino que le va a costar entrar en el equipo.

Pero esa no es la razón de su venta, sino que las expectativas con el de los Países Bajos fueron demasiado altas y han explotado en realidad. Es más, llegó como posible sustituto de Leo Messi, pero la realidad es que es un buen jugador, pero situado a años luz de lo que fue el argentino en la entidad blaugrana. Ahora, con la escuadra catalana necesitada de engordar las arcas este próximo verano, Depay, junto a Frenkie de Jong y Ousmane Dmbélé se ven más como posibilidades de recaudación que como realidades deportivas del club.

Así, la liberación del salario de Dembélé, veremos si también la venta de Philippe Coutinho, la homóloga de Frenkie de Jong y ahora, fruto de estas informaciones, la de Depay, deben dar potencia económica suficiente al Barça para meterse en la pelea por sueños más grandes, como Erling Haaland, cuyo futuro parece que se acerca al Real Madrid. Así las cosas, Xavi, que desea certezas como la del escandinavo, no las ve en el neerlandés; simplemente no lo necesita y por tanto será transferible en junio.