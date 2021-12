OK entre Mino Raiola y Laporta, magia: doble adiós que paga al deseado

La operación deseada desde hace bastantes temporadas en el Barcelona y de la que pocos hablan ha puesto su primera piedra; ahora bien, hablamos de construir un castillo de enormes dimensiones, algo no tan sencillo de financiar y llevara a cabo. Lo que sí tiene Joan Laporta en este asunto es el OK del jugador que quieren y de su agente, Mino Raiola, e incluso poseen la llave para hacerlo efectivo, pero faltan otros muchos componentes para que la magia obre su efecto en favor de la disciplina blaugrana.

El jugador señalado por el agente italiano que podría recalar en el Barça es Matthijs De Ligt, futbolista de la Juventus de Turín al que el agente ha puesto en el mercado (dicho sea de paso, sin el consentimiento de la Vecchia Signora) y sobre el que el Barça espera tener influencia. De primera mano basta decir que al central le encanta la idea de verse vestido de blaugrana, un club que siempre le llamó la atención y donde tiene amigos, pero reconoce las complicaciones de llevar el traspaso a efecto.

La primera ya la hemos recalcado y reside en que la Juve acepte, pero no es la única. También ha de conseguir el Barcelona la venta de Samuel Umtiti y Philippe Coutinho, tal y como asegura el opinador Gerard Romero, para financiar tal fichaje, ya que sendos jugadores poseen un salario lo suficientemente alto como para impedir que el Barcelona pueda moverse por el jugador neerlandés e incluso por otras piezas que interesan a Xavi, como Ferran Torres.

Unido a ello, más futbolistas deberían hacer hueco en la plantilla, al menos todos aquellos que ya no suman (o no vayan a hacerlo) a la causa (uno de ellos podría ser un Ousmane Dembélé que, si no renueva, se irá y dejará hueco salarial). Por el contrario, Laporta, como anunciamos en líneas precedentes, posee el OK del jugador y de su agente, que no es poco. Es más, el mismo Raiola sorprendió en la Serie A anunciando hace pocos días que De Ligt está listo para un cambio en su carrera; palabras que poco menos que situaban al jugador directamente en el mercado de verano.

El Barça tendrá que hacer malabares para conseguir a Ferran y De Ligt, pero ya estás en el camino.