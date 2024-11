Orden drástica de Míchel al Girona durante el parón, no jugará más, ni ante el Espanyol y propone 2 sustitutos

Son muchos, muchísimos los contratiempos a los que el Girona y Míchel, su técnico, deben y han debido hacer frente esta temporada y ahora llega una prueba más, que es durísima para el bloque, pero sobre la que el míster madrileño ha tomado una decisión drástica; para ello, solo mira a los dos posibles sustitutos que propone por el jugador clave.

Ese futbolista absolutamente básico en la idea de juego de Míchel es Yangel Herrera, quien tiene una lesión mucho más grave de lo que se pensaba y que se produjo durante el choque de su combinado nacional, Venezuela, ante Brasil, lo que lo deja fuera de combate. En ese choque clasificatorio apenas jugó 15 minutos y se habló de que podría jugar el segundo partido de este parón, pero no, ni este ni los que quedan en 2024.

Decisión de Míchel, que elegirá entre otros dos… esperando refuerzos

Esa es la decisión que ha tomado Míchel, al que el parte médico del jugador latinoamericano no le ha gustado. Lesión en el tabique lateral del sóleo derecho y tiempo de baja estimado de un mes a un mes y medio. Pues bien, con eso y a pesar de la evolución que pueda llevar el ex del Manchester City, Míchel lo quiere recuperándose a pleno rendimiento, no en el césped.

Es decir, le han comentado que tal vez pudiera llegar al último partido del año, pero el técnico ha dicho ‘no’, prefiere no arriesgar y que uno de sus pilares esté al cien por cien en 2025, para el segundo tramo de temporada.

Los sustitutos

Ahora bien, esta decisión del expreparador del Rayo Vallecano, entendible, equivale a buscar recambios al venezolano y a la espera de la llegada, más pronto que tarde, de Iván Martín, Míchel ve dos posibilidades: Jhon Solís o Selvi.

🏥 COMUNICAT MÈDIC | El jugador Yangel Herrera pateix una lesió al septe lateral del soli dret.

La seva evolució determinarà el retorn als entrenaments amb el grup. — Girona FC (@GironaFC) November 18, 2024

En teoría, el de Guacarí tiene más opciones de ser el elegido dado su estatus, sin embargo, el canterano ha jugado prácticamente los mismo minutos que el colombiano esta campaña, de modo que a Oriol Romeu y Donny Van de Beek podría acompañarlos cualquiera de los dos en el próximo duelo de LaLiga EA Sports, ante el Espanyol.