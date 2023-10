Florentino no esperará: ofensiva por un genio de 100M, junto a un Bellingham con el 10 de Modric

El proceso de transformación está casi consumado en un Real Madrid que ha dado un giro de rumbo hacia la juventud acertando de pleno con el pilar del nuevo proyecto, que no es Kylian Mbappé, sino un Jude Bellingham que deslumbra a Europa. El inglés, 10 de la selección inglesa, lo será del Real Madrid la temporada que viene (quizá antes si el croata decide aceptar ofertas de ligas emergentes) cuando Luka Modric se eche a un lado, y entonces, solo entonces, quizá comparta espacio con otro genio que mantiene al continente fijando sus ojos en él.

Pensarán, claro, esta figura es Mbappé, ese jugador que tanto ansía el Madrid, que poco a poco va calentando su adiós del PSG, uno que solo parece que puede dar con sus huesos en el Madrid; pero no, los blancos y Florentino Pérez, sin descartar -lógicamente- al 7 del PSG se han fijado en un crack al que equipos como el Bayern de Múnich o el Barça quieren echarle el guante y que quizá sea el próximo desembolso millonario blanco.

Carísimo

Si Bellingham y Vinicius ocupan ahora mismo dos de las cinco primeras posiciones entre los jugadores más caros del planeta, Florian Wirtz, este genio del que os hablamos y que ha llamado y mucho la atención de blancos, muniqueses y culés, entre otros equipos, está entre los 23 más valiosos, con un precio que iría de los 85 a los 100 millones de euros. Pero, en cierta forma, es de esos jugadores que a día de hoy los justifica.

Y lo sabe bien quien puede ser su entrenador en un hipotético futuro en el Real Madrid, un Xabi Alonso que en estos momentos lo tiene a sus órdenes en el Bayer Leverkusen, líder de la Bundesliga. El de Pulheim, a sus 20 años, quizá no sea tan prolífico como el inglés en la faceta goleadora, pero no le hace falta porque sí intervine como el de Birmingham en cada proceso de construcción y finalización del equipo alemán, del que es ya su estrella; no en vano, sus 3 goles y 4 asistencias como mediocentro así lo corroboran.

En este sentido, Mbappé, que es prioritario, puede condicionar esta ofensiva, como tantas otras, pero el Madrid lo tiene en un rincón de preferencias especial para la campaña 24/25, especialmente si Alonso firma por el club merengue.