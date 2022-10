Otra tempestad para el Camp Nou: Raphinha y dos deudas portentosas

Los números de Raphinha no estás siendo buenos, al menos no como para representar una ganancia en el Barça actual al nivel de las exigencias que tiene el club en estos momentos. De ahí que uno de los grandes fichajes de este verano, por cerca de 60 millones de euros, esté pasando su peor momento de la temporada a ojos de Xavi, que ya prueba otras alternativas en su puesto como Ferran, Ansu Fati en incluso Pedri. Y su problema es extensible a otros dos cracks.

Los tres jugadores que ahora abren una brecha más en la enorme fractura que ha dejado en can Barça la goleada del Bayern de Múnich, una más, y la eliminación de la Champions League, generan un problema que hay que atajar y, en algunos casos, tiene complicada solución. Como decimos el malestar de Raphinha es estrictamente deportivo y por tanto subsanable, pero le va a costar, ya que los tres jugadores españoles no se lo van a poner fácil. Es más, el jugador brasileño está molesto porque ve que poco a poco sale del equipo titular, como culpado por los malos resultados. Su frustración en el Clásico fue evidente. Fuentes cercanas incluso aseguran que el jugador puede montar el número si mantiene su perfil bajo en el equipo: el Mundial está demasiado cerca como para no ser protagonista.

Los problemas que se plantean con los otros dos cracks son más graves, ya que si hay que ir al mercado en enero y después en verano, hace falta hacer hueco y reducir costes.

Uno, Frenkie de Jong, es el jugador al que ahora mismo Xavi más peso da en la medular junto a Pedri y, sin embargo, también es la única y gran baza de refuerzo económico que tiene el club. Y en la entidad culé son claros con el entrenador: van a buscar la venta del neerlandés en cuanto puedan porque necesitan el dinero, así que cuanto antes se haga a la idea el jugador, el míster y el equipo, mejor.

Por último, está el caso Gerard Piqué, que sigue sangrando económicamente al equipo blaugrana y amenaza con seguir haciéndolo, básicamente porque no le han tratado ni le están tratando bien, a juicio del capitán, y tiene contrato en vigor hasta 2024. Para Piqué la cosa está clara: 17 jugadores de la plantilla han jugado más que él esta temporada y no por ello los resultados han sido mejores que los de la temporada precedente; luego, él no era el problema, al menos no el fundamental.