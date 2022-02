Otro caso Ansu Fati se luce en La Masía, alternativa muy top para Xavi

Si de algo pueden presumir en Can Barça en la última década es de tener una de las canteras más brillantes de toda Europa, por no decir la que más. Si ya en estos años jugadores como Gavi, Nico González, Ronald Araújo, Óscar Mingueza y Ansu Fati se han ganando un sitio en el primer equipo blaugrana, ahora es otra perla de La Masía la que está opositando a ser una de las alternativas con la que nadie contaba en el club para ponerse a las órdenes de Xavi Hernández la próxima temporada: Juan David Fuentes.

El jugador colombiano de 18 años actualmente forma parte del juvenil A del FC Barcelona, pero su nivel está siendo extraordinario y en cada partido está acostumbrando a dejar varios destellos de calidad que avalan el enorme talento técnico que atesora. Por cualidades futbolísticas, el cafetero se asemeja mucho a Ansu Fati, quien tras saltar a escena rompiendo todas las barreras está viviendo un auténtico calvario por culpa de las lesiones.

No obstante, aunque el internacional español no estará a disposición de Xavi en los próximos meses, Fuentes podría ser una alternativa más que atractiva para brindarle algunos minutos de cara a poder formar parte de la primera plantilla del Barça la próxima campaña o, en su defecto, en un futuro no muy lejano.

Xavi ya conoce al futbolista dado que el técnico catalán viene contando con Fuentes de manera regular en los entrenamientos de la primera plantilla, algo que le ha permitido constatar el gran elenco de recursos ofensivos que atesora el canterano. Eso sí, tras el mercado invernal, son muchos los jugadores de ataque con los que cuenta el técnico en su plantilla y por ello se prevé complicado que Fuentes pueda tener protagonismo esta temporada, aunque en Can Barça mantienen la ilusión de que dentro de unos años pueda ser un efectivo importante en el club.

Por el momento, Fuentes seguirá alternando su participación entre el juvenil y el filial culé y si Xavi lo estima, podría tener alguna que otra oportunidad de debutar esta temporada como la última joya emergente en La Masía.

Además, si Ansu Fati sigue cayendo lesionado por su problema de rodilla, el club tendrá en el colombiano un relevo muy llamativo para poder subsanar esa cadena de contratiempos físicos.