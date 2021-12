Ousmane Dembélé, Osasuna y ahora el golpe moral a Xavi y el Barça

La caída deportiva del Barcelona, que comenzó en diferentes instantes del pasado reciente del club, con Josep María Bartomeu al mando y se intensificó exponencialmente con dicho mandatario, ahora ha vuelto a las andadas, sin pausa aparente y quizá con más vehemencia que nunca en la nueva andadura de Joan Laporta al frente de la entidad culé. Es un descenso a los infiernos sin final a la vista. Pero esta desdicha -por supuesto extensible a Ernesto Valverde (quizá, el menos), Quique Setién, Ronald Koeman y ahora Xavi Hernández- que posee multitud de síntomas gravísimos, aún pueden ser peor si nos ceñimos a un dato aterrador.

Y es que, en toda esta temporada, en las victorias, los empates y las derrotas, tanto en los partidos del Barça como incluso en los de España, ha habido un denominador común: Sergio Busquets está siendo el mejor y como tal lo está jugando todo. Dicho de otra manera, posiblemente sin Busi al Barça (en cierta medida también a La Roja de Luis Enrique) podría irle mucho peor, pero si las temporadas son eternas, conllevan multitud de partidos y el mediocampista ha de jugarlo todo, entonces, ¿cuándo debe descansar?

El capitán ha estado en los trances más duros y en los pocos buenos que ha tenido el Barça esta temporada y en casi todos los choques ha sido de lo poco que ha mantenido la llama de la esperanza en el equipo; un faro tras el cual el equipo podía pensar en ver en algún momento la luz al final del túnel. Pero esa llama no fulge, el Barça volvió a perder (parece) ayer a Dembélé; de nuevo se dejó puntos, dos, esta vez ante Osasuna, y Busquets, para variar, volvió a jugar todos los minutos.

Durante los 17 partidos del Barça en LaLiga esta temporada solo en 3 no ha jugado los 90 minutos (más el añadido) el de Sabadell, frente a Real Sociedad, Granada y Espanyol, choques en los que nunca jugó menos de 74 minutos. En Champions League, por el contrario, ha jugado cada instante, hasta el último aliento. Ni siquiera Memphis Depay, que también llega a más de 1.800 minutos esta temporada, pero se ha lesionado y no reaparecerá hasta enero, se acerca a los 1.898 minutos de Busi. Por eso en el Barça cruzan los dedos para que el capitán, el mejor jugador azulgrana, aguante y no se rompa, al menos hasta que se le pueda dar descanso con el regreso de los lesionados; de perderlo, sería un golpe moral mortal para Xavi y el Barça.