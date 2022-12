Ousmane Dembélé vuelve a jugar con Xavi y Laporta: nuevo lío

Ha sido uno de los mejores jugadores del FC Barcelona en lo que va de campeonato. También lo fue durante la pasada campaña y Ousmane Dembélé solo tiene contrato hasta 2024, básicamente porque las partes no quisieron y pudieron ir más allá el pasado verano. Ahora, en pleno Mundial, habiéndose hecho con la titularidad de Francia junto al 10 galo y Antoine Griezmann, algo que no había conseguido hasta Qatar, el agente del jugador, Moussa Sissoko, mira al horizonte de 2024: el juego con Xavi y Laporta ha empezado de nuevo.

Afirman desde el club blaugrana que no quieren un nuevo culebrón por el jugador a partir de junio de esta temporada (2023) que será cuando de nuevo el futbolista francés tenga el cartel de agente libre para 2024, pero todos los caminos llevan a ese horizonte, porque si bien el jugador y su entorno forzaron para hacer coincidir los caminos del extremo con el Barça de Xavi, también es verdad que ahora vuelven a la carga viejos fantasmas que tientan a El Mosquito.

Entre ellos un Paris Saint-Germain del que se viene rumoreando que suplantará a Leo Messi en 2024 por Marcus Rashford, pero del que también se dice que mira a Dembélé como opción, en parte debido a tres motivos: el primero, es un gran jugador, de vértigo, divertido y encarador, de los que gustan en cualquier equipo. En segundo término, posee una gran relación con Mbappé y eso haría de gancho y guiño con el francés. Por último, hay quien apuesta en la capital de Francia por una posible salida de Neymar en esas fechas, por lo que el actual jugador del Barça conformaría un tridente perfecto junto a Mbappé y, teóricamente, Rashford, que curiosamente también acaba contrato en junio de 2024 (lo hace en 2023, pero el United tiene la opción de alargarlo por una temporada más)

De modo que sí, el Barça quiere evitar otro caso Dembélé, tal y como dijo Jordi Cruyff, pero lo cierto es que con los límites salariales y las imposiciones de LaLiga en el plano económico no tienen muchas alternativas; no cuando a Dembélé se le ofrece oro desde fuera, tanto en París como en la Premier League: es el precio de tener a uno de los mejores dribladores del planeta en tus filas, que no sale barato.