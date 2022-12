Didier Deschamps enseña a Luis Enrique el antídoto contra Marruecos

España seguramente sea quien más cerca ha estado de derrotar a Marruecos en este Mundial, básicamente porque sin grandes ocasiones, sí dominó a los marroquíes y no encajó gol alguno de estos, pero Luis Enrique erró en el planteamiento plano, como hizo ante Japón, y no reaccionó o lo hizo tarde. Fernando Santos y Portugal tampoco supieron atacar la defensa africana; justo el desliz que no va a cometer Didier Deschamps, que cuenta con el antídoto perfecto.

Mañana por la noche (20.00, hora española) se ven las caras dos selecciones de doble velocidad, con una distancia sideral sobre el papel, nombre por nombre, pero que manejan registro tácticos similares. Francia ha ganado un Mundial, en 2018, aguardando al rival y saliendo a la contra; que es el arma que está utilizando de forma efectiva en Qatar. El mismo que usa Marruecos. Y sí, les blues está vez se verá forzada a proponer más debido al repliegue radical de los magrebíes pero lo hará usando la profundidad que nadie le ha sabido imponer a Marruecos.

Concretamente las armas de Francia son tres en su elemento punzante, los puñales en el desborde uno contra uno que son Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y el filo agudo del nueve referencial, el taque al uso, que es Olivier Giroud. El objetivo es claro, abrir el campo, perforar mediante la calidad individual y lanzar centros al área, donde el 9 del AC Milan en primera instancia o segundas jugadas con Tchouameni o Griezmann les den el gol. Sencillo.

Cuando una defensa es tan férrea, tan descarada y ordenada, lo mejor es recurrir al desequilibrio individual, del que Francia tiene de lo mejor del planeta, y si es por banda, más efectivo aún. Griezmann será quien fije las líneas francesas y el poderío físico de los stopper y los defensas galos ha de hacer el resto. Dicho de otra forma, Deschamps no especulará con el manejo del esférico y no tendrá problemas en cargar el área marroquí desde el principio, ya sea con centros o con regates por banda. Si algo es tan hermético, lo mejor es usar estiletes que perforen, Mbappé y Dembélé lo saben bien. Es más, por extensión, Theo Hernández y Jules Koundé se sumarán al plan doblando sobre los primeros. Ataque frontal sin remilgos.