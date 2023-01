Patada a Benzema: el Real Madrid prepara 80 millones para su relevo

En el Santiago Bernabéu se palpa cierta preocupación respecto de la posición de 9. Karim Benzema no está rindiendo al nivel de la temporada pasada y eso despierta dudas en Madrid, pues sin su gran nivel goleador, los blancos ven muy limitada su capacidad de ganar partidos como lo hicieron en la pasada campaña. Es por ello por ello que en las oficinas madridistas ya se están moviendo para asegurarse un recambio de garantías para el ariete francés.

Según cuenta 90Min, el goleador de la Juventus, Dusan Vlahovic se habría ofrecido al Real Madrid para ser el recambio natural de Karim Benzema, algo que podría ser del agrado del conjunto capitalino. Pues el serbio ha demostrado su sobrada calidad a la hora de ser la referencia anotadora de todos sus equipos. Ya lo mostró en su etapa con la Fiorentina, donde sumó 49 y 8 asistencias en sus 108 partidos con el primer equipo. Ahora, con la Juventus, ya suma 16 goles y 4 asistencias en 36 partidos. Unas cifras muy buenas si tenemos en cuenta que ni la Fiorentina ni la actual Juve son contextos ideales para marcar muchos goles.

Además, su edad, 22 años juega a favor del delantero. Pues al ficharlo, los merengues se harían con un jugador que podría jugar durante toda una década en el Real Madrid, algo a lo que salvo Haaland y Mbappé, pocos podrían aspirar.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Real Madrid. Vlahovic tiene contrato en vigor con la Juventus y su salida no sería nada barata. Según el citado medio, los de Turín no aceptarían una venta por menos de 80 millones de euros, cifras propias de un jugador de superclase, algo que Vlahovic ya ha demostrado ser.

Así pues, el Real Madrid deberá pensarse seriamente la posibilidad de incorporar a Dusan Vlahovic. La edad de Karim Benzema no es algo para tomarse a la ligera. El francés ya tiene 35 años y pese a su indudable clase, es una edad peligrosa, ya que en cualquier momento puede sufrir una bajada sustancial en su rendimiento, especialmente en lo que al físico se refiere. En este sentido, Florentino haría bien de cubrirse las espaldas fichando a un crack como Vlahovic.