Pedri pide a Laporta el fichaje del jugador del Madrid: Xavi encantado

El futuro de Marco Asensio es todo una incógnita. El balear quiere seguir en el Real Madrid, él mismo lo ha expresado estos últimos días en los medios de comunicación en Qatar, pero sabe que no depende de sí mismo. El ex del Mallorca está haciendo todo lo posible para ganarse su derecho a sentarse con Florentino Pérez para extender su contrato más allá de junio de 2023, ha optado por el camino del trabajo, de no rendirse, y de luchar en el campo por cada minuto que le dan Carlo Ancelotti y Luis Enrique, y gracias a ello, la situación parece haber cambiado. Lo que antes parecía un adiós inevitable ahora parece estar más cerca que nunca de la renovación, pero como se ha dicho, es todo una incógnita, y por si se llega al final del curso y el conjunto blanco sigue dudando, su compañero de selección, Pedri, ya le ha encontrado nuevo equipo: el FC Barcelona.

Pedri fue uno de los grandes culpables del gran partido de España ante Costa Rica. Su sintonía con todos sus compañeros durante todo el encuentro fue total, desde Ferran Torres y Gavi, hasta Marco Asensio. El balear ha asumido el rol de falso 9 en el esquema de Luis Enrique mientras Álvaro Morata termina de ponerse a punto tras llegar tocado al inicio del torneo y el jugador del Real Madrid ha respondido de una manera sobresaliente, algo que a estas alturas ya no extraña a nadie, ya que, sus últimos encuentros, sea vestido de blanco o de rojo, han sido todos de primer nivel.

Se encuentra en un gran estado de forma, quiere ganarse la renovación con el Real Madrid, pero por si eso no sucede, Pedri ya le ha encontrado nuevo equipo: el FC Barcelona. En una entrevista concedida a la Cadena Cope, el canario ha comentado lo siguiente: “A ver qué pasa con su contrato, pero todos los buenos jugadores tienen que estar en el Barça. Tiene muchísima calidad y es una decisión que tiene que tomar él”.

Pedri le ha pedido a Laporta el fichaje de Marco Asensio y después le ha dejado la pelota en su tejado. Parece una locura, pero hay que recordar que el conjunto de Xavi Hernández quiere desprenderse de Depay, por lo que, queda una plaza libre en la delantera. No es la primera vez que el balear suena para reforzar el ataque blaugrana. Precisamente, en el parón de selecciones del mes de septiembre, cuando su suerte empezó a cambiar, el ex del Mallorca y Espanyol dejó en el aire su fichaje por el conjunto azulgrana al ser preguntado por ello: “¿jugar en el Barça? Ahora no te puedo dar una respuesta”, señalaba.

Por aquel entonces los rumores sobre un posible interés del Barça eran fuertes, él no dejó claro su compromiso con el Real Madrid, pero ahora la situación es diferente, el atacante de la selección española sí ha declarado en más de una ocasión que quiere luchar por quedarse en Valdebebas, pero como sabe que no depende de él, Pedri le tiene la mano y le abre las puertas del vestuario del Camp Nou, algo con lo que Xavi estaría encantado y más teniendo en cuenta que la marcha de Memphis Depay es inevitable.