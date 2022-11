Ultimátum a Laporta: oferta tras el Mundial o dirá sí a Guardiola

Bernardo Silva lleva tiempo siendo objeto de deseo por parte del FC Barcelona. El centrocampista portugués tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2025 y la intención del conjunto inglés es renovarle, de hecho, ya le ha presentado un nuevo contrato con una mejora sustancial del sueldo, pero aún no ha aceptado, está esperando a ver qué hacen Joan Laporta y Mateu Alemany cuya intención es fichar al mediocentro luso, pero tal y como ocurrió en verano, de momento, aún no han presentado ninguna oferta por el ex del Mónaco.

Bernardo Silva sigue interesando al FC Barcelona, Xavi ansía su fichaje y el centrocampista portugués tiene una oferta de renovación por parte del Manchester City encima de la mesa que aún no ha aceptado porque está esperando a los azulgranas, pero tiene claro que no va a esperar tanto como en junio, julio y agosto. Según publica el diario Sport, el centrocampista portugués ha dejado claro al Barça que quiere tomar una decisión sobre su futuro después del Mundial de Qatar y que, si el conjunto catalán no muestra interés ni empieza a moverse para realizar su fichaje y, por lo tanto, solo hay una oferta encima de la mesa, la decisión es evidente.

Bernardo Silva no quiere que ocurra lo mismo que ocurrió en verano, el centrocampista portugués le trasladó las intenciones a Pep Guardiola de que quería abandonar el Etihad Stadium y, aunque costó, el técnico catalán acabó asumiendo que su salida podría llegar a darse, es más, declaró públicamente que no podía detener en el Manchester City a ningún jugador contra su voluntad, pero la oferta del FC Barcelona nunca se formalizó. Las intenciones existían, pero los altos salarios de la plantilla de hombres como Piqué, Busquets y Jordi Alba dificultaron la operación. Ahora, con la retirada del ‘3’ y el más que probable adiós del ‘5’ en junio, el panorama económico es muy diferente.

Ultimátum de Bernardo Silva al FC Barcelona para que muestre sus cartas. La pelota está en el tejado de Joan Laporta y la junta tendrá que tomar una decisión. El presidente azulgrana anunció refuerzos en el mercado de fichajes tras la eliminación del conjunto blaugrana de la Champions League, ¿Será el centrocampista del Manchester City uno de ellos? Veremos.