Pelea y posible adiós en enero del ex del Madrid: Lopetegui atento

Cuando parecía que Isco estaba en su mejor momento desde que llegara al Sevilla, una fuerte discusión entre el centrocampista con el director deportivo del conjunto andaluz, Monchi, podría echarlo todo a perder. Ahora, la situación del ex del Real Madrid ha cambiado por completo. En tan solo uno meses, el malagueño podría pasar ser una pieza clave del equipo e indiscutible tanto para Julen Lopetegui como para Sampaoli, a salir en el mercado de invierno.

Relevo ha sido quien ha sacado a la luz la información de la fuerte discusión que han protagonizado durante la mañana de hoy Isco y Monchi en la ciudad deportiva durante el entrenamiento delante de todos sus compañeros. Según apunta el medio, el director deportivo le ha venido a recriminar a Isco ciertas actitudes que no son de su gusto y el ex del Real Madrid le ha venido a contestar que le deje en paz, que si está en el Sevilla no es por él, sino por Julen Lopetegui.

La discusión ha sorprendido a sus compañeros y ahora se abre un nuevo escenario para Isco en el Sevilla. En 20 días se abre el mercado de invierno y su salida no está descartada. El conjunto sevillano necesita hacer caja y el ex del Madrid es uno de los integrantes de la plantilla con más cartel. Precisamente, uno de sus posibles destinos, informa Relevo, es el nuevo equipo de Julen Lopetegui, el Wolverhampton, que será uno de los grandes animadores del mes de enero.

Lo que sí está claro es que Isco no regresará al Real Madrid. Su salida, hace menos de seis meses supuso el punto y final a su carrera como madridista. El ex del Málaga llegó en el mes de agosto al Sánchez Pizjuan, firmó por dos temporadas y en lo que va de curso ha disputado 12 partidos, recuperado 48 balones, ha tenido un acierto en el pase del 86.8%. ha dado dos asistencias y ha anotado un gol.

Julen Lopetegui siempre ha mostrado su predilección por Isco y tal y como ha dicho el propio jugador, el único motivo por el que fue a Sevilla fue el técnico vasco. Ambos se entienden a la perfección y tras esta discusión, quizás veamos al ex del Madrid cambiar LaLiga por la Premier League.