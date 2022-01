Pesadilla Griezmann para el Barça y Simeone se guarda otra sorpresa

La incorporación de Adama Traoré al FC Barcelona (llega cedido con opción a compra al final de temporada procedente del Wolverhampton) y la homóloga de Daniel Wass por parte del Atlético de Madrid (fichaje venido desde el Valencia CF), amén de alguna posible sorpresa más de última hora como Álvaro Morata o Reinildo Mandava, no cambia demasiado el escenario del choque que los dos conjuntos tienen entre manos la semana que viene, donde se la juegan y Griezmann va a tener un papel decisivo.

Los informes y la evolución del francés son los suficientemente favorables como para esperar que esté en la trascendental cita del Camp Nou ante su ex equipo (domingo día 6 de febrero, 16.15, hora española). Es más, el futbolista ya está tocando balón y con diez días por delante es complicado que no esté frente a sus antiguos compañeros. Indudablemente el Barça ha cambiado mucho desde que Griezmann estuvo vestido de blaugrana, pero lo que no cambia es la mentalidad del galo, que puede ser una pesadilla para el Barça.

Además de que cada uno de los 22 futbolistas que salten al césped del coliseo blaugrana en la primera jornada dominical de febrero saben que es un partido crucial para la temporada, el caso de Griezmann es especialmente llamativo, ya que desea dejar huella con el Atleti en el lugar en el que no pudo imprimirla vestido de azulgrana; algo así como las intenciones maliciosas que profesa Luis Suárez a su ex equipo y con respecto al duelo.

Griezmann fue uno de los fichajes más caros en la historia del Barça (y de hecho, del fútbol mundial) pero jamás pudo rendir en Can Barça, donde fue duramente criticado, por lo que ahora quiere revertir esa imagen y demostrar que el problema nunca fue suyo. Recordemos que el Atlético de Madrid supera en un punto al Barça en la tabla y que Atleti y Barça están distanciados del Betis (tercero), en cuatro y cinco puntos; del Sevilla, en diez y once puntos, y del Real Madrid, en catorce y quince puntos. Por otro lado, Real Sociedad, Villarreal, Rayo Vallecano y Athletic acechan desde atrás.