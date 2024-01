Por culpa de Neymar fracasó en París, apuntaba a heredero de Cristiano en Portugal y vuelta a España

El PSG es uno de los gigantes europeos que más dinero han invertido en reforzar su plantilla durante la última década y por las filas del conjunto galo pasó, hace más de un lustro atrás, Gonçalo Guedes, quien no pudo triunfar en el Parque de los Príncipes porque Neymar JR, a pesar de su escabroso final de etapa en el club, le privó de muchos minutos en aquellas temporadas.

A pesar de ello, Guedes estuvo considerado por aquel entonces el portugués más prometedor tras Cristiano Ronaldo, pero el jugador no pudo hacer frente a las expectativas depositadas sobre él porque las lesiones han sido inherentes a él durante su carrera y de ahí que no haya terminado de asentarse en un proyecto de primer nivel.

En Villarreal están muy ilusionados con la posibilidad de contar con Guedes en este mismo mercado invernal. El conjunto groguet atraviesa una de sus etapas más complicadas en cuanto a resultados y sensaciones sobre el césped y, tras la llegada de Marcelino García Toral al banquillo, el submarino amarillo tratará de incorporar al extremo portugués de 27 años aprovechando que su situación en el Benfica tampoco es la más confortable.

No obstante, hay que indicar que esta no sería la primera aventura de Guedes en España ya que el luso perteneció a las filas del Valencia, precisamente el último equipo en derrotar al Villarreal, varias campañas hasta que en 2022 sus buenas prestaciones en Mestalla alentaron al Wolverhampton a abonar 33 millones por su fichaje, pero a decir verdad su rendimiento en el club inglés ha distado de ser el esperado y de ahí que el pasado verano el equipo accediera a ceder al jugador con destino al Benfica, donde se mantiene esa dinámica tan poco gratificante.

