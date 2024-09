Por su culpa, Ansu Fati no tiene minutos, indigna al barcelonismo y piden a Joan Laporta su venta

El partido ante Osasuna dejó unas sensaciones más que malas en el Barça. El conjunto de Hansi Flick, como ya os contamos en Don Balón, se mostró incapaz de llevar el partido a su terreno, algo que, acabó costando unos preciados tres puntos. Sin embargo, en lo individual, la peor nota se la llevó un Ferran Torres que volvió a dejar serias dudas sobre si su presencia en el once del Barça está, como mínimo, justificada.

La realidad es que ya no es la primera vez que Ferran echa por tierra una oportunidad en el once titular. Y es que el de Foios volvió a dejar escapar dos oportunidades clarísimas para marcar y poner a los suyos de pleno en el partido. Dos regalos, los de Ferran al Osasuna que fueron, en parte responsables de la derrota culé.

Además, si hay algo que enervar al barcelonismo es el hecho de que, por tener que dar minutos y participación a Ferran Torres, es Ansu Fati el que acaba sufriendo un recorte en sus minutos sobre el césped. Una decisión que además de restar sobre el césped, también lo hace con la recuperación del 10 del Barça, que cuantos menos tiempo tenga sobre el terreno de juego menos confianza recuperará.

Muchos minutos y pocas respuestas de Ferran

La realidad es que no han sido pocas las oportunidades que Hansi Flick le ha brindado a un Ferran Torres que solamente ha sido capaz de aportar 1 gol y 2 asistencias en los siete partidos que ha disputado a lo largo de esta temporada. Unas cifras no especialmente buenas que, sumadas a las malas sensaciones que acostumbra a dejar el valenciano, llevan a la afición culé hasta el hartazgo con un Ferran por el que ya se pide la venta.

Y es que, no han sido pocos los rumores que han puesto al ex del City en el mercado de fichajes. Sin embargo, la determinación de Ferran a la hora de optar por seguir en can Barça ha hecho imposible que Joan Laporta pueda cerrar cualquier tipo de venta por el delantero por el que en su momento, se pagaron 55 millones de euros.