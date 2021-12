Primer encontronazo entre Laporta y Xavi: el 9 que llegaría en enero

El Fútbol Club Barcelona debe firmar a un 9 de ciertas garantías en el próximo mercado invernal. Hasta ahí, tanto Joan Laporta como Xavi Hernández están de acuerdo. Con lo que hay actualmente en la plantilla no da para amarrar la plaza Champions ni para hacer cosas importantes en la Europa League. Y el mercado invernal será la ocasión ideal para solucionar ese problema generado el pasado verano con la contratación de Luuk de Jong.

El problema llega cuando las dos partes proponen el nombre. Laporta se decanta por Aubameyang por una razón clara: los problemas extradeportivos que está teniendo con Mikel Arteta están abaratando una cesión que de otro modo sería impensable (el sueldo de Pierre-Emerick rebasa los 10 millones de euros por temporada). El club ha apartado al 9 del equipo unos días y le ha retirado la capitanía debido a una falta de disciplina (volver tarde a Londres de un permiso excepcional días antes de un partido oficial).

Por su parte Xavi, que no quiere ni oír hablar de problemas de vestuario, se decanta por Edinson Cavani. El uruguayo atraviesa un periodo complicado en su segunda temporada en Manchester por el hecho de haber tenido lesiones que le han impedido coger el ritmo físico al que acostumbra, y esto se ha traducido en menor participación. Cavani ve con buenos ojos la salida rumbo a Barcelona y a LaLiga como último gran reto deportivo y Xavi cree que Cavani sumará más al grupo por su ambición y su profesionalidad que el del Arsenal.

Ahora se tendrán que poner de acuerdo presidente y entrenador porque lo que está claro en este Barcelona es que tan solo podrá llegar uno de los dos. La caja está prácticamente vacía y no hay posibilidad de cerrar a los dos incluso aunque hubiese una salida en forma de venta en el mercado invernal. Algo que, salvo sorpresa, tampoco se espera en Can Barça ya que Laporta no quiere regalar su producto.

Así pues, Cavani o Aubameyang, esa es la cuestión a dirimir en los próximos días para Laporta y para Xavi. Sin prisa pero sin pausa.