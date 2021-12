Xavi se lo deja claro a Dembélé: si no firma ya tiene a su sucesor ahí

Cuando Xavi llegó al Barcelona hace algo más de un mes ya, sus primeros mensajes hacia Ousmane Dembélé fueron de total admiración y de ánimo para que el francés se decantase por la opción Barça y renovase con los azulgranas más allá de junio de 2022.

El de Terrasa no quería dejar pasar ninguna ocasión para lograr fidelizar al extremo diestro que tan poquito había demostrado en Barcelona a causa de las lesiones pero que tanto potencial parecía tener. Esto ha sido así durante las cuatro primeras semanas en cada rueda de prensa, en cada entrenamiento, en cada partido.

Sin embargo y pese a las buenas palabras de Xavi para con Dembélé, este no ha correspondido ni en el terreno de juego ni, lo que es todavía más preocupante, fuera de él. Y es que tanto Dembélé como su agente no se bajan del burro: firmarán tan solo una ampliación con un contrato al alza, algo que el Barcelona no está dispuesto a hacer por nada del mundo.

Ya con el 2021 a punto de finalizar y con el 1 de enero a la vista, Xavi ha decidido cambiar de estrategia y ahora ha optado por mostrar a Dembélé que, pese a ser una potencial estrella, no le esperará eternamente. Ayer en el Camp Nou Xavi hizo debutar de inicio (ya había jugado unos minutos frente a Osasuna el pasado fin de semana) al canterano que ocupa la misma posición que el ‘mosquito’: el extremo derecho.

Jutglá además tiene gol y dio muestras de ello al marcar el primer gol de la noche en un remate de cabeza al cuarto de hora de partido. Xavi con ello vuelve a dejar clara una cosa: él no mira el DNI y si hay chavales que le convenzan durante la semana él los pondrá por delante de los teóricamente titulares como Dembélé, de Jong y compañía.

Ahora deberá ser Ousmane y su agente los que tendrán que mover ficha y bajar sus pretensiones si se quieren quedar o seguir en sus trece y buscar un nuevo destino en el que rendir de una vez por todas al nivel que se espera de él. Xavi ya se lo ha dicho: le quiere pero no esperará eternamente.