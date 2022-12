Problemón para Xavi por Lewandowski: Laporta prepara el contraataque

Ayer os contábamos en Don Balón que Robert Lewandowski no está pasando su mejor momento, después de haber sido eliminado del Mundial de Qatar 2022 y no haber conseguido mostrar su nivel óptimo durante la competición. Además, las cosas tampoco parecen que van a mejorar, ya que, como os contamos, el polaco tendrá que hacer frente a los tres partidos de sanción a su regreso con el FC Barcelona y, por lo tanto, no volverá a jugar un partido en lo que resta de año.

A pesar de que la entidad presidida por Laporta tenía esperanzas de revertir el castigo, finalmente el Comité de Apelación ha desestimado el recurso que el club presentó para intentar rebajar la sanción de tres partidos que Lewandowski recibió en el último partido de LaLiga, cuando el delantero hizo un gesto de desaprobación hacia el árbitro del partido, Gil Manzano, tras ser expulsado. Así lo recogió el propio colegiado en el acta: “Una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral, consistente en llevarse el dedo a la nariz y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro".

De esta manera, fue el Comité de Competición el que estipuló los tres partidos de sanción y que, como comentamos, ha mantenido el Comité de Apelación, a pesar de los recursos presentados por la entidad azulgrana. Una decisión que, por otro lado, no ha dejado indiferente al presidente del club, Joan Laporta, que ya prepara un nuevo recurso para presentar en un plazo de 15 días al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) y que es, en última instancia, el órgano administrativo más importante del fútbol español.

En cualquier caso, viendo que primero el Comité de Competición y después el Comité de Apelación han desestimado los recursos presentados por el FC Barcelona, resulta poco probable que el TAD se alinee en contra y decida rebajar la sanción de Robert Lewandowski. De esta manera, Xavi Hernández haría bien en empezar a pensar en alternativas para el equipo de cara a los partidos que el polaco se perderá (el derbi contra el RCD Espanyol, la visita al Metropolitano ante Atlético de Madrid y el duelo contra Getafe en el Camp Nou). Para todos esos partidos, el técnico egarense tendrá, salvo giro inesperado, la baja importantísima de su hombre gol.

Sea como sea, si hay algo claro en esta situación es que Laporta y los servicios jurídicos del club van a mover cielo y tierra para intentar cambiar la sanción de Lewandowski.