Ancelotti le echó y con Benzema tocado el Madrid necesitaría sus goles

Luka Jovic llegó al Real Madrid procedente del Eintracht de Frankfurt en el verano de 2019 a cambio de 60 millones de euros tras marcar 28 goles con el equipo germano en la temporada 2018/2019. Un gran año que le sirvió para que Florentino Pérez pusiese los ojos en él y llegase al Santiago Bernabéu con la intención de convertirse en el heredero de Karim Benzema. Pero ni con Zinedine Zidane, ni con Carlo Ancelotti el delantero serbio ha demostrado el nivel que mostró en la Bundesliga, y tras tres años en el ostracismo y una cesión a su exequipo, Luka Jovic puso fin a su etapa en el conjunto blanco este verano y fichó libre por la Fiorentina.

Mal negocio de Florentino Pérez que ha dejado salir gratis a un jugador que le costó 60 millones de euros hace tres años y que aún le quedaban otros tres para que terminase contrato con los blancos. Pero era consciente de que, tras tres campañas parado, ningún club iba a desembolsar una gran cantidad de dinero por él y prefirió dejarle marchar libre y ahorrarse su ficha de 9 millones de euros.

3 goles en tres años, o lo que es lo mismo, 20 millones por gol le costó a Florentino Pérez Luka Jovic. Un mal negocio que terminó este verano con su fichaje por la Fiorentina, donde tras una pretemporada muy prometedora y un inicio de curso con un gol ante el Cremonense, al serbio poco a poco le empezó a pasar factura sus tres años en el banquillo y fue bajando el ritmo hasta que perdió la titularidad, es más, desde ese primer gol con la Fiorentina el 14 de agosto, no ha vuelto a anotar hasta este mes de octubre, y es que este mes ha anotado más que nadie.

Octubre puede ser el mes que termine de relanzar la carrera de Luka Jovic, tras perder la titularidad y casi dos meses sin marcar un gol, el serbio vio puerta en la partida de Conference League ante el Hearts el pasado 6 de octubre, recuperó la titularidad en liga ante la Lazio y cuatro días después volvió a anotar ante los escoceses, una diana más en liga ante el Inter de Milán y otras dos, de nuevo en la Conference League, ante el Basaksehir turco. Es decir, un total de cinco dianas que le convierten en el delantero que más goles ha anotado este mes, por delante de los actuales atacantes del Real Madrid, Karim Benzema y Mariano.

Es cierto que el delantero francés ha estado ausente en tres partidos en este mes de octubre, pero ha disputado los 90 minutos de otros 5, a pesar de ello, Karim Benzema solo ha anotado 2 goles este mes, en cambio Jovic 5. Mariano Díaz, también ausente, no ha anotado ningún tanto. Luka Jovic podría resurgir en la Fiorentina, y es que ya lo ha dicho él mismo a los medios de comunicación italianos:" me esperaba una temporada complicada y después de los primeros partidos me parece claro que así será. Necesitaré tiempo para encontrar mi forma. Estoy aquí para trabajar y tratar de integrarme lo antes posible. Estoy seguro de que todo irá mejorando partido a partido. Las expectativas sobre mí son altas, pero llevo tres años sin jugar”. Razón no le falta, veremos si mantiene el ritmo y evidencia el error del técnico italiano con él, o si por el contrario Ancelotti tenía razón.