Real Sociedad e Imanol Alguacil sellan el primer fichaje, de la Premier, por 22 millones y jugaría desde enero

Imanol Alguacil y la Real Sociedad están de acuerdo, en pleno mes de diciembre, sobre uno de los fichajes a realizar para la temporada que viene, que de hecho sería el primer gran objetivo de un mercado de fichajes veraniego que se prevé movido y urgente a partes iguales para la entidad txurri-urdin.

Al calor de los rumores cada vez más incesantes que sacuden el futuro de tres de las estrellas realistas, como son Martín Zubimendi, Takefusa Kubo y Mikel Oyarzabal, se da por hecho que al menos uno (si no varios) de estos cracks saldrán, y si bien suponen pérdidas enormes, a la vez dejarán mucho dinero en las arcas donostiarras. Y oportunidades, de las cuales una debe ser invertida en el central elegido, ese primer gran fichaje.

Futbolista fundamental esta temporada en el club del Reale Arena

Que en menos de 5 meses Nayef Aguerd haya conseguido hacer olvidar a nada menos que a uno de los dos centrales titulares de la Selección Española de Fútbol (junto a Aymeric Laporte) y actual káiser del Atlético de Madrid, Robin Le Normand, ya de por sí tiene un mérito enorme, pero es que además en ciertos aspectos incluso mejora al hispanofrancés.

El marroquí ha formado junto a Igor Zubeldia y de la nada una pareja incorruptible y sólida, que da muchísima seguridad al plan realista, por lo que esa solvencia debe ser defendida, aun a un coste enorme y arriesgado, que será el que pedirá el West Ham por su jugador (está cedido)

El futbolista tiene claro que quiere quedarse; en el Reale es clave, no como en Londres

Va a ser clave el precio, sí, pero sobre todo la idea del futbolista nacido hace 28 años en Kénitra, el cual sabe que tiene contrato con los hammers hasta 2027, pero también que quiere vivir en España, tanto a título profesional como personal, y va a luchar por ello.

El plan vasco, por tanto, está concretado; la Real fija su precio en torno a los 20-25 millones, esperando no tener que invertir del dinero venido de las probables ventas citadas no más de 22 millones en un jugador que le costó al cuadro inglés 35 kilos. Sabe el club vasco, además del mismo Aguerd, como el West Ham, que los minutos en la entidad inglesa del africano van a ser complejos, mientras que en la Real tiene asiento asegurado en el once. Todo cuadra, y al menos dos de las partes lo tiene claro, falta saber qué dirá el equipo de un viejo conocido, Julen Lopetegui.