Rebelión a bordo: rechaza al Real Madrid en la 23/24, venta inesperada

En pleno Mundial de Qatar, el Real Madrid mira su plantilla con un ojo puesto en la competición mundialista y otro en sus activos, pero no solo eso, parte de estos últimos tienen que ver con los miembros del equipo que formarán parte del mismo en la temporada 23/24, lo que incluye las negociaciones de renovación, los contratos en vigor y, entre estos últimos, las cesiones. En base a ello, hay rebelión a bordo desde Italia con un futbolista interesante, con mercado.

Brahim Díaz tiene por ahora orden expresa del Real Madrid de incorporarse al trabajo con la plantilla merengue en la próxima pretemporada del club blanco, es decir, no hay acuerdo de salida con ningún club y por tanto pertenece al Real Madrid salvo que una entidad consiga poner sobre la mesa de negociación la cantidad que estima oportuna para su traspaso el propio club merengue.

De ello se hacen eco en Italia, también 90 min, que pone el foco no solo en que el Madrid por ahora no se plantea vender, sino que no hay un comprador convincente. Pero el problema aún es más gordo, porque la rebelión en curso de la que hablamos tiene que ver con que el futbolista cedido en el AC Milan no quiere regresar al Real Madrid y busca o quedarse en San Siro o encontrar un destino diferente a la capital de España.

Sabe el joven jugador español que su posición, más aún si al final renueva Marco Asensio, está cubierta en el club blanco y por tanto su vuelta se enmarca para él en otra posible temporada sin muchos minutos, justo cuando ha explotado en la Serie A, por eso busca una salida cuanto antes. Brahim tiene contrato hasta 2025, acaba su segundo año de cesión en Italia y el Madrid no tiene intención de venderlo por los 20 kilos que ofrece el cuadro rossoneri, de modo que el asunto está en punto muerto. En Inglaterra ha habido interés en el jugador, pero de forma tímida y se apunta a que el Madrid pedirá no menos de 40 a 50 millones por el futbolista. De lo contario, está llamado a filas para iniciar la pretemporada como uno más, lejos de Milan, lejos de Inglaterra.