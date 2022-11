Refuerzo inesperado para Ancelotti en el lateral: Mendy, acorralado

Ferland Mendy no atraviesa por su mejor momento desde que fichó por el Real Madrid en el año 2019. El ex del Lyon no ha sido convocado por Didier Deschamps para el Mundial de Qatar, en su lugar el técnico francés ha decidido llevar a Lucas y Theo Hernández, pero el jugador del Bayern de Múnich tuvo que retirarse en el minuto 13 del encuentro ante Australia por lesión y tras el partido se conocía el alcance de la lesión: rotura de ligamentos de su rodilla derecha y se perderá el Mundial de Qatar y lo que resta de temporada. Tras ello, el seleccionador ha empezado a buscar una solución para el lateral izquierdo y parece haberla encontrado en Eduardo Camavinga.

Esta semana, la selección de Francia ha jugado un amistoso ante el Al Gharafa, equipo de la primera división qatarí, en el lateral izquierdo, ante la sorpresa de todos, no se encontraba Theo Hernández, quien parte como titular indiscutible en esa posición ahora que su hermano se ha roto los ligamentos. Didier Deschamps ha decidido buscar una solución de urgencia entre los convocados para el caso de que el jugador del Milan sufra algún contratiempo y, en vez de recurrir a alguno de los centrales, ha preferido poner en su lugar a Eduardo Camavinga.

El jugador del Real Madrid parte, de inicio, como favorito para sustituir a Theo Hernández en el lateral izquierdo de Francia en caso de que éste sufra alguna lesión o Didier Deschamps decida dar descanso al jugador de Milan. Una solución de urgencia que podría trasladarse también al Real Madrid y poner en apuros a Ferland Mendy, quien no está atravesando por su mejor momento y quien ya ha alternado titularidades esta temporada con David Alaba, Nacho e incluso Rüdiger.

Ferland Mendy fue uno de los grandes artífices de la 14ª Champions League del Real Madrid. Todos recordamos aquel balón que salvó bajo la línea a tiro de Grealish y que mantuvo vivo al conjunto blanco, pero este año su rendimiento ha descendido. Didier Deschamps ha decidido no llevarle a Qatar en detrimento de los hermanos Hernández y su puesto de titular indiscutible en el equipo de Ancelotti cada vez está más en duda.

Si el experimento de Didier Deschamps funciona, no sería de extrañar que Carlo Ancelotti también utilizara a Eduardo Camavinga en el lateral izquierdo en alguna ocasión para darle más minutos y profundidad al ataque blanco en determinaos partidos. Ferland Mendy está acorralado y el Mundial de Qatar podría significar un antes y un después como jugador blanco.