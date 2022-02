Reguilón, Theo Hernández y una sorpresa, posibles remplazos de Marcelo

El Real Madrid deberá prestar atención a varios frentes durante los próximos meses, pero más allá del plano deportivo. La composición de la plantilla 22/23 depara muchas dudas ya que son bastantes los futbolistas de la actual plantilla blanca los que finalizan contrato, tales como Gareth Bale, Isco o Marcelo, y también hay otro gran elenco de efectivos merengues que están valorando cambiar de aires el próximo verano. Precisamente la situación del lateral izquierdo viene dando mucho que hablar ya que Ferland Mendy necesita contar con una alternativa de primer nivel dado que el francés viene sufriendo bastantes percances físicos en el último año.

Es cierto que Carlo Ancelotti, obligado por esas lesiones iniciales del galo esta campaña, comenzó apostando por Miguel Gutiérrez para ocupar ese carril, pero con el paso de las semanas el italiano ha ido dejando claro que el lateral madrileño no cuenta con su confianza y por ello esta opción no se está valorando como plan B a Marcelo, que no renovará su contrato y se irá del club tras 15 campañas. Por ende, son otros los nombres que tiene en su agenda Florentino para reforzar el lateral izquierdo, y con una sorpresa de última hora incluida: según ha informado The Hard Tackle, Angeliño es otra de las opciones que maneja la directiva para el próximo verano, un futbolista que se suma así a Theo Hernández y Reguilón.

El actual jugador del Leipzig lleva dos campañas ofreciendo unas prestaciones muy llamativas en el conjunto alemán, donde llegó en el mercado estival de 2020 procedente del Manchester City (primero cedido y después traspasado) y eso le ha permitido llamar la atención de las altas esferas del Real Madrid. Además, el futbolista gallego cuenta con un factor extra a favor para ser el elegido: su fichaje sería mucho más placentero para las arcas blancas que el de Theo o el de Reguilón.

Y es que, mientras la llegada del madrileño podría conllevar un desembolso cercano a 30 millones y el del francés, cerca de 50 'kilos', Angeliño aterrizaría en Concha Espina a cambio de 18 millones, según han afirmado los últimos reportes.

Eso sí, fruto de sus buenas prestaciones, otros grandes clubs de Europa como el Tottenham Hotspur, el Chelsea e incluso el FC Barcelona también están pendientes de su futuro y podrían adelantarse a los blancos.