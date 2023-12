Reunión exprés y secreta entre Florentino y Ancelotti con el genio antes del Villarreal: será blanco

Una recta final escandalosa tanto para su edad como para cualquier jugador, un título más y una sensación de crecimiento exponencial sitúan al genio generando envidia desde Madrid envidia en todo lo ancho y largo del planeta fútbol. Y todo ello se hace efectivo desde hoy y durante este fin de semana, básicamente porque está proyectada una reunión exprés y secreta entre Florentino Pérez y Carlo Ancelotti con la joya, un encuentro que genera ilusión en una hinchada blanca que además podrá ya sentir la presencia del crack en el duelo de este domingo ante el Villarreal (21.00, hora española).

O lo que es lo mismo, Fabrizio Romano hacía público ese encuentro que tendrá lugar entre el presidente y el entrenador con Endrick: “está prevista reunión con el presidente Florentino Pérez”, reza la información. El informador, además, aseguraba algo que ya adelantamos en Don Balón, el jugador estará en el coliseo blanco en el choque de los merengues ante el Submarino Amarillo tras un viaje en la noche del jueves desde Brasil a Madrid.

⚪️🇧🇷 Endrick will fly to Madrid from USA tonight in order to make contact with Real Madrid… waiting to join them from July 2024.



🏟️ In attendance for Real-Villarreal at Bernabéu for first time.



🤝🏻 Meeting with president Florentino Pérez also scheduled. pic.twitter.com/sF9wIpKMMu