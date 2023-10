Rodrygo no se corta, recado a Carlo Ancelotti y el Real Madrid: la comparación con Vinicius y Neymar

Rodrygo ha hablado sobre la posición en la que juega habitualmente en el Real Madrid y ha lanzado un mensaje muy claro antes del partido que medirá a Brasil contra Uruguay en Montevideo. El atacante ha comparado la delantera de su selección con un tridente histórico.

El brasileño está atravesando un momento complicado en su breve carrera deportiva. Estaba llamado a dar un paso adelante esta temporada después de la salida de Karim Benzema. Una responsabilidad que aumentó cuando Vinicius se lesionó ante el Celta, y a la que de momento no ha podido responder con buen fútbol y goles.

Rodrygo suma un tanto y una asistencia en 802 minutos de juego esta campaña con el Real Madrid. Números muy pobres que no ha podido tapar brillando en otros aspectos del juego. Un problema para Carlo Ancelotti y el club blanco, que tienen al habilidoso futbolista como uno de los más importantes de su ataque pese a que le esté costando tanto marcar diferencias en el inicio de la temporada.

Su posición

La llegada de Bellingham y la salida de Benzema han provocado que el entrenador italiano opte por cambiar el esquema que venía utilizando en temporadas anteriores y pase al 4-4-2 en rombo. Algo que obliga al ex de Santos a tener que jugar como delantero más de lo que le gustaría, y lo ha dejado muy claro en rueda de prensa: “Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. Aquí en la Selección, puedo moverme por todo el campo, lo que ha ayudado a mi juego”.

El brasileño ha sido muy sincero al explicar lo que piensa, pero parece claro que estas declaraciones no pueden sentar nada bien ni a Ancelotti ni al Real Madrid, que optó por no fichar un nueve top mundial con la esperanza de que él pudiese adaptarse y brillar jugando en la posición más adelantada del equipo blanco.

La comparación

Durante esa misma rueda de prensa, los medios preguntaban a Rodrygo sobre el rendimiento del cuarteto de ataque que tiene ahora mismo su selección: Neymar, Vinicius, Richarlison y él. Las expectativas son muy altas y él no ha dudado en acordarse de la BBC que formaban Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale al hablar sobre grandes delanteras.