Ronald Koeman sacó las garras: Messi, Xavi y Flick fueron el blanco; hasta el Barça fue señalado

La nueva temporada en los principales campeonatos de Europa se aproxima y los traspasos de último momento acaparan las portadas de los principales diarios. Además de esas novedades, otras también se convierten en tendencia, tanto así que sobrepasan niveles. En ese sentido, Ronald Koeman, quien supo ser entrenador del Barcelona y ahora último de Países Bajos durante la Eurocopa, dijo de todo acerca de la salida de Xavi Hernández del club, como también la incorporación de Hasnsi Flick al banco azulgrana.

El DT neerlandés, durante un evento organizado por el mismo con el nombre Koeman Cup, en Sant Esteve de Sesrovires, incluso se refirió a la lesión que sufrió Frenkie De Jong, que le impidió estar presente con su selección durante la Eurocopa. Además, el autor del tanto que le dio a Barcelona su primera Champions League en 1992, sintió la partida de Lionel Messi y hasta la de él mismo.

Preocupado por De Jong

Koeman aprovechó la acogida de los medios de prensa para hacer conocer su sentir sobre la lesión de De Jong que no le permitió jugar con Países Bajos en la última Eurocopa. "Hablo con él porque nos conocemos bien. Está preocupado por su lesión. Tuvimos esperanzas de que llegara al torneo y al final no fue así. Está con una lesión importante y hay que esperar a ver cómo todo sigue. Le deseo suerte pero todavía no está para jugar. Durante la temporada, jugó partidos importantes cuando no tenía ritmo y no estaba en buena forma", acotó.

Duro contra el Barça

El exentrenador culé no tuvo piedad con la directiva cuando fue consultado por la salida de Xavi Hernández, pues consideró que "fue una pena. Conozco bien a Xavi y es muy buena persona y muy buen entrenador. Él dijo primero que se marcharía a final de temporada, luego tuvo presión del presidente para que se quedara’’. Asimismo, agregó sobre la salida de las leyendas que "es triste que él esté fuera del Barça (Xavi), que yo estoy fuera del Barça, que Messi esté fuera... Parece que las leyendas del club no pintan nada para la junta".

Respaldo a Flick

Por otra parte, la llegada Hansi Flick al Barcelona no evitó que Ronald Koeman confesara lo que piensa. Es más, resaltó lo difícil que es entender a la institución siendo uno extranjero. "Es complicado entender este club si vienes de fuera. Flick es muy buena persona y es un gran entrenador. Demostró con Alemania y con Bayern, pero el Barça es el Barça. Creo que Laporta va a tener paciencia con su entrenador, porque no hay un entrenador ideal para este club, pero hay que tener la confianza de trabajar tranquilamente", admitió.