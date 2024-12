Ronaldo Nazário convence a Endrick pero el Real Valladolid topa con 2 problemas

Si bien hay varios equipos que preguntaron en el seno del Real Madrid no solo por Endrick, sino también por Arda Güler o incluso Dani Ceballos, Ronaldo Nazário no ha dejado de hacerlo por si suena la flauta, aunque ya no es el único.

La Unión Deportiva Las Palmas también se ha subido al cerro de los insistentes con el brasileño, un carro en el que también está el Borussia Dortmund. Y es que los minutos del ex de Palmeiras, o mejor dicho, la ausencia de estos, genera interés de puertas afuera del Santiago Bernabéu.

Reacción por parte del mismo delantero del Real Madrid

Unos dicen que ese interés viene despertado de forma intencionada por el entorno del delantero, otros que es el propio punta quien ha pedido al Madrid que escuche ofertas por él, pero el caso es que la operación que no existía hace días ahora toma forma e interesa en LaLiga EA Sports y la Champions League.

¿Con esto estamos diciendo que Endrick vaya a salir cedido en enero? No, ni mucho menos, pero esta opción ya no es imposible, lo que deja una ventana abierta tanto a Ronaldo Nazário y el Real Valladolid, como a los dos equipos amarillos, los canarios y los alemanes.

No es para menos, juega demasiado poco para lo que ha dado

Numéricamente, Endrick tiene unos registros a tener en cuenta, sin embargo eso no consigue mellar la resistencia de Carlo Ancelotti a verlo sobre el tapete verde; pese a las bajas o las necesidades, el italiano simplemente no cuenta con el sudamericano.

Aunque ha jugado 15 partido esta campaña, Endrick sale a una media superior al gol cada 90 minutos, ya que ha jugado solo 82 en LaLiga EA Sports y 78 en la Champions League, donde ha anotado dos tantos, uno en cada competición. En la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental ni jugó, como ante el Sevilla, donde el Madrid goleaba. Por ello, Endrick se convence de salir; solo le falta que el Madrid haga lo propio.