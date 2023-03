Ronaldo Nazário recibe la mejor noticia de su amigo Florentino Pérez: ultimátum a Ancelotti

La mejor situación posible para visitar el Santiago Bernabéu es la que se le ha presentado al Real Valladolid de Ronaldo Nazário y Pacheta, es decir, con todo un Madrid pensando no en ese partido de LaLiga, sino en el que tiene, crucial, en el Camp Nou el próximo miércoles de 5 de abril, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. Y no solo eso, Florentino Pérez ya ha planteado un ultimátum sobre el míster, que pasa, en parte, por la visita el eterno rival.

Situación crítica y necesidad total

El Pucela llega el coliseo blanco con solo dos puntos de ventaja sobre el descenso directo, que en estos momentos marca el Valencia, con 26 puntos, lo que equivale a una final, de otras tantas, para el Valladolid. Y esta realidad crítica, esta necesidad total del cuadro blanquivioleta contrasta con la poca tensión que el Real Madrid tendrá ante los castellanos, como decimos, por ese choque determinante ante el Barça. O lo que es lo mismo, el peor Madrid posible, siempre a priori, es lo que deja una puerta abierta al Valladolid.

Tres de cuatro

La presión que ejerce el mandamás blanco sobre su técnico viene dada por la exigencia habitual del Madrid, pero también porque los merengues han perdido tres de cuatro duelos ante el Barça esta temporada, que podrían ser cuatro de cinco si caen en el coliseo blaugrana el próximo miércoles; algo inaceptable. Pero no solo eso, el Madrid, más allá de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubs, solo puede ya aferrarse en esta 22/23 a la Champions y la Copa, de la que podría despedirse en el Camp Nou. Con estos alicientes, Ancelotti sabe cuál es el choque para ellos determinante y ese no es el de este domingo (16.15, hora española)

Rotaciones

¿Cabe para el Valladolid pensar en unas rotaciones radicales del italiano desde su once tipo? ¿Puede esperar Pacheta que Vinicius, Benzema, Militao, Modric, Kroos o Camavinga no vayan a jugar? Nosotros no diríamos tanto. Está claro que si hay un partido reciente en el que el Madrid podría alinear a los Eden Hazard, Marco Asensio, Odriozola o Álvaro Rodríguez es ante el Pucela, porque no se juegan nada (la liga está perdida para ellos) y porque esperan el Barça y acto seguido Villarreal y Chelsea, pero, claro, Carletto casi nunca rota...