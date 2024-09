Roque no quiere saber más; Deco ya sabe qué hacer con el brasileño: Real Betis encontró a su '9'

Barcelona es uno de los máximos candidatos a llevarse el campeonato español, tiene la mira puesta en la Champions League y consolidar un plantel que en las últimas temporadas fue golpeado por las derrotas. La era Hansi Flick empezó con números positivos y en la interna blaugrana lo saben bien, precisamente Deco, quien es el director deportivo. Las decisiones pasan por su lado, como lo fue durante el mercado de pases, desde las incorporaciones hasta las salidas.

Quien no la pasó nada bien en su estancia en Cataluña fue Vitor Roque, quien luego de ser el centro de atención de distintos equipos, Real Betis logró convencer al delantero y al Barça para que vaya cedido. La sonrisa y los goles volvieron para el ex Athletico Paranaense, que había confesado hace unos días que pasó varios meses sin ser feliz. Este factor es sabido por Deco, quien salió a hablar sobre el caso Roque y el rol que ocupará en un futuro no tan lejano en el Barcelona, tomando en cuenta que hoy por hoy no tiene espacio.

Roque y el Betis

Vitor Roque apenas tiene 19 años y Barcelona ya se había fijado en él como un proyecto que no dejó pasar desapercibido. En la era Xavi, el delantero vivió los momentos más complicados, no fue tomado en cuenta por el entrenador y ni pudo mostrar todo su potencial. Tras un trato de cesión con Real Betis, el brasileño desembarcó en el Benito Villamarín para anotar su primer gol frente a Leganés.

El plan de Deco

Como el encargado de la mayoría de las decisiones del equipo en cuanto a la parte dirección deportiva, Deco salió a hablar sobre el plan que tiene el club para con Vitor Roque tras su cesión al Betis. “Creemos que es una buena cesión la marcha de Roque al Betis”, dijo. Asimismo, el portugués es consciente que Roque “es un jugador que ha pasado seis meses muy complicados”.

Lo difícil de hacerse un nombre

Durante el mandato de Xavi, el sudamericano pasó a un segundo plano, y cuando todo indicaba que con Hansi Flick sería distinto, el alemán lo descartó también. A Deco no le quedó otra que buscarle un equipo, pero no está anulado del todo. “No es fácil para los jugadores jóvenes adaptarse. La idea siempre fue darle minutos y la oportunidad del Betis es muy buena”, aseveró Deco.