Rubén Baraja no lo quiere poner más y Peter Lim le obliga a que sea titular tras la DANA

Rubén Baraja tiene tiempo para replantearse los problemas del equipo por la peor razón, la DANA, el problema es que la sombra de Peter Lim acecha. Lo hace con una advertencia sobre los malos resultados y que apuntan en su dirección, pero también con un jugador al que el accionista quiere de titular y con el que el míster no tiene buen feeling.

Y si el Pipo no tiene buenas sensaciones con el jugador es porque este, Rafa Mir, el futbolista del que hablamos, solo ha aportado problemas a la ya complicada situación del equipo. Con todo, la realidad es la que es y el obligado parón de más de un mes por el terrible temporal y la Nations League terminará con Mir preparado para saltar al césped.

Recuperación de efectivos para Baraja, prueba final

El mismo Baraja no dudaba en rueda de prensa de que su posición está en entredicho debido a los resultados y no solo eso, entendía que lo estará aún más si el Valencia no empieza a ganar, pero para ello tendrá que contar con el que ha sido hasta la fecha el peor fichaje posible: Mir.

Eso sí, no todo son problemas ya que este enorme parón permitirá otras recuperaciones. Y es que, como el todavía jugador del Sevilla (llegó a Paterna en calidad de cedido), también futbolistas como Hugo Duro o el mismo José Luis Gayá vuelven al grupo en las mejores condiciones.

Aplazamiento y necesidad de puntos

Por tanto, este parón puede ser para Baraja, el Valencia y Rafa Mir el punto y aparte de todo lo que salió mal en el pasado. Recuerden que la DANA ha obligado al aplazamiento de los partidos che ante el Parla, el Real Madrid y, esta jornada, frente al Espanyol, de modo que será un parón de casi un mes -hay que sumar los partidos de selecciones- para los valencianos.

Baraja y el equipo han arrancado la temporada de la peor manera posible, siendo colistas en estos momentos con solo 7 puntos en el casillero, pero el inicio de Mir con la elástica blanca ha sido igualmente desastroso, debido a sus problemas judiciales y el escaso aporte al grupo. Por tanto y de cara al futuro, cabe preguntarse, ¿podrán cambiar las partes el todo a partir de ahora? No lo sabemos, pero a Baraja ya le presionan para que Mir sea la solución a los problemas.