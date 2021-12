Salvación exprés para Laporta: otro 9 en lista para sustituir a Agüero

La retirada de Kun Agüero del fútbol profesional es sin duda una de las noticias más importantes de 2021, un hecho que ha provocado que Joan Laporta y Xavi tengan que afrontar un nuevo problema en Can Barça ya que la falta de gol no se solucionará con el regreso al equipo del argentino, como muchos preveían. Memphis Depay y Luuk de Jong no han logrado componer una de delantera fiable en esa parcela y las altas esferas del conjunto blaugrana son conscientes de que ese déficit está siendo uno de los grandes lastres para el equipo esta temporada, algo que podría tener una solución inesperada en enero con la entrada en escena de Pierre-Emerick Aubameyang.

El delantero del Arsenal lleva un par de campañas manteniendo ciertas rencillas con Mikel Arteta en el Emirates Stadium y el peso del ariete gabonés en el equipo ha caído estrepitosamente. Es más, esta temporada el ariete Edward Nketiah poco a poco está aprovechándose de esa situación que vive el africano y de ahí que este esté comenzando a ver con buenos ojos una salida que, con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, supondría uno de los grandes bombazos de enero.

En este sentido, 90min ha desvelado que Joan Laporta está explorando la situación de Aubameyang para tratar de aprovechar esa situación que vive en el Arsenal y, aunque las arcas blaugranas no atreviesen su mejor momento, cerrar su fichaje para paliar el caótico revés protagonizado por Agüero en la delantera del FC Barcelona. Para Xavi resulta prioritario que el club encuentre una pieza ofensiva capaz de subsanar las malas sensaciones mostradas por Depay y, especialmente, por De Jong en la punta del equipo.

Es cierto que durante las últimas semanas han sido Edinson Cavani, Karim Adeyemi y Alexis Sánchez los jugadores que han sonado con fuerza para cumplir con ese cometido, pero las reticencias de sus clubes para dar el OK a la operación han conllevado un giro repentino hacia Londres por el cual Aubameyang se ha convertido en la opción principal para Laporta y Xavi. Eso sí, aunque aparentemente Arteta no pondrá trabas a la salida del jugador, primero el presidente catalán deberá poner sobre la mesa una cifra cercana a los 20 ‘kilos’ por los servicios del gabonés de 32 años.