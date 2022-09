Se acabó el caso Griezmann: Simeone decide y Laporta acepta el final

El caso Griezmann podría estar llegando a su fin. Tras semanas de especulaciones sobre su futuro con su segundo año de cesión sobre la mesa y la cláusula de la disputa del 50% de los minutos en los que esté disponible durante el segundo curso como cuestión central, el culebrón del francés podría estar viviendo sus últimas horas. Cuando todo parecía abocado a una despedida inevitable del ‘Prinicipito’ del Cívitas Metropolitano tras recibir el ‘Cholo’ Simeone la orden desde arriba de sacar al galo a partir del minuto 60 para no activar la cláusula y tener que pagar 40 millones de euros obligatoriamente por él, pero tras el gol en el último minuto ante el Oporto en la Champions League todo ha cambiado.

El discurso de Simeone en rueda de prensa cada vez que era pregunta sobre el minuto 60 de Antoine Griezmann siempre ha sido el mismo: “Soy un hombre de club”, dejando claro que desde arriba habían decidido no hacer efectiva la compra del francés por 40 millones de euros y que, por lo tanto, no podría jugar más de ‘x’ minutos cada partido. Pero su impecable actitud ante el tema, que no es plato de buen gusto para nadie, y su rendimiento esta temporada, culminado con el gol ante el Oporto, ha obtenido como premio el perdón de Enrique Cerezo y parece que, a día de hoy, el francés podrá quedarse.

“Si el presidente dice que Griezmann puede jugar, donde manda capitán, no manda marinero”, decía Diego Pablo Simeone en rueda de prensa tras volver a ser cuestionado sobre el francés y haciendo alusión a unas declaraciones de Enrique Cerezo donde aseguraba que no se mete en el caso Griezmann, por lo que el técnico argentino tiene, en principio, vía libre para poder alinear libremente al francés. ¿Saldrá de inicio en el próximo compromiso de los rojiblancos ante el Celta de Vigo?

Por si finalmente Diego Pablo Simeone decide no sacar de inicio al francés y atenerse al rol de los 30 minutos por partido, el FC. Barcelona está preparando una demanda porque consideran ilegal el comportamiento del Atlético de Madrid ante la interpretación del contrato. Sea como fuere, si Griezmann sigue realizando gestas como la del partido ante el Oporto y teniendo esta actitud, el club pagará encantado los 40 millones de euros que Joan Laporta aceptaría sin poner ningún impedimento. El caso Griezmann parece que por fin ha llegado a su fin.