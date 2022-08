Se acabó: Florentino le sentencia, no volverá a ser jugador del Madrid

El Real Madrid consiguió su 5ª Supercopa de Europa el pasado 10 de agosto en Olímpico de Helsinki tras vencer por 2-0 el Eintratch de Frankfurt con goles de David Alaba y Karim Benzema. El equipo alemán no fue rival para los de Carlo Ancelotti y el conjunto blanco consiguió así el primer título de la temporada. Allí, en Finlandia, Florentino Pérez puso punto y final a uno de los rumores que durante todo este verano ha rondado por las oficinas del Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo.

Y es que, en el mismo hotel de concentración del Real Madrid, unos aficionados españoles que se hospedaban en el mismo establecimiento que el equipo blanco, se encontraron con el presidente blanco y empezaron a pedirle el fichaje de Cristiano Ronado:” Presidente, fiche al ‘Bicho’, a Cristiano”, le gritaban, a lo que el Florentino Pérez, sorprendido, no dudó ni un instante en contestar:” ¿A quién? ¿A Cristiano? ¿Otra vez? ¿Con 38 años? “y después se marchó entre risas se podía ver en el vídeo publiciado por el aficionado.

Punto y final a los rumores sobre un posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid que no volverá a vestir la camiseta blanca en un futuro, salvo un giro radical en la estrategia de fichajes de Florentino Pérez. Un proyecto deportivo que a día de hoy está encaminado a la búsqueda de jóvenes talentos con gran proyección, como Tchouaméni, o a la espera de que aparezcan grandes oportunidades de mercado como Antonio Rüdiger.

Cristiano Ronaldo ya no tiene sitio en el Real Madrid. Los aficionados madridistas tienen mucho que agradecer al ‘Bicho’, pero ahora mismo tienen un nuevo ídolo, Karim Benzema. El delantero francés ha hecho que la marcha del conjunto blanco del jugador portugués no haya sido tan dura como se esperaba en un principio, y a día de hoy es el candidato número 1 para ganar el próximo Balón de Oro, en el que también está nominado CR7, pero no Lionel Messi.

Karim Benzema ha suplido de manera sobresaliente a Cristiano Ronaldo que ahora está en guerra con el Manchester United para que le dejen salir este verano en busca de un equipo para jugar la Champions League. El club no se niega del todo a su salida, pero no le quiere dejar salir a cualquier precio, además, las ofertas que llegan al ‘7’ no son ninguna para disputar la máxima competición europea, salvo la del Nápoles y el Sporting de Lisboa. Veremos qué acaba ocurriendo con el astro luso, pero cada vez queda menos para que acabe el mercado de fichajes, aunque el año pasado se marchó el último día a Old Trafford.