Ni Bayern, ni Atleti: nuevo destino para CR7 y adiós a la Champions

Desde que Cristiano Ronaldo comunicase a los directivos del Manchester United que quería dejar el club en este mercado de fichajes, multitud de equipos han sido relacionados con el ex del Real Madrid como posible nuevo destino, alguno de ellos, equipos de primer nivel como el Chelsea, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid o PSG, los cuales todos ellos al final han descartado su incorporación, y otros un rango por debajo de los anteriormente mencionados, como La Roma, Nápoles o el Sporting de Lisboa, los cuales ha sido el propio jugador quien ha declinado la oferta.

Pero además de todos estos equipos, prácticamente cada día parece un nuevo aspirante que quiere ganar la carrera por hacerse con CR7, y si la semana pasada llegaban informaciones desde Brasil de un posible interés del Corinthians en el astro luso, ahora llegan informaciones desde Turquía que relacionan a Cristiano Ronaldo con el Galatasaray, y es que, tal y como informa el periodista Ali Naci Ñüçük, ya se habrían producido los primeros contactos entre el club y el jugador del Manchester United.

El club turco pretende el fichaje de Cristiano Ronaldo, pero el único problema que tiene para poder convencer al portugués es la Champions League. El Galatasaray no se ha clasificado para la próxima edición de la Liga de Campeones y el sueño del luso es jugar la próxima edición de la Copa de Europa, por eso, algo parecido a lo que pasa con la Roma de José Mourinho, cuyo proyecto deportivo es muy atractivo, pero no cumple con todos los requisitos que exige CR7 para que deje Old Trafford.

Mientras su futuro está en al aire, Cristiano Ronaldo ya ha vuelto a entrenar con el Manchester United e incluso ha jugado sus primeros minutos a las órdenes de Ten Hag el pasado domingo en un amistoso ante el Rayo Vallecano, el cual trajo mucha polémica por abandonar el encuentro antes de que el árbitro pitara el final del partido, a lo cual el técnico neerlandés dijo en rueda de prensa que era inaceptable y que esto no lo iba a permitir.

A pesar de ello, se espera que Ten Hag alinee hoy de inicio a Cristiano Ronaldo en el primer partido del Manchester United en la Premier League, que medirá a Los Diablos Rojos contra el Brighton & Albion. Aún quedan 24 días para que el mercado se cierra, veremos si CR7 acaba quedándose finalmente en Old Trafford sin jugar la Champions League o conseguirá convencerle algún equipo como el Nápoles o el Sporting de Lisboa.