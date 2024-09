Se quedó sin Balón de Oro y exigió respeto: Bellingham y Vinicius antes que él; ahora se reveló

Octubre pinta para ser un mes decisivo ya que se entregará después de mucha espera el ansiado Balón de Oro. Futbolistas de la talla de Jude Bellingham, Vinicius o Rodri compiten para llevarse este premio individual que condecora lo hecho la temporada pasada. Sin embargo, como bien hay candidatos, también están los que se quedaron afuera se competidores. Tal es el caso de Rodrygo, quien no tuvo mejor forma de expresar su descontento en redes.

El atacante brasileño compartió una foto suya con todos los títulos que consiguió con Real Madrid el curso anterior, dando a entender su molestia por no estar en la lista final para ganar el Balón de Oro. No obstante, no todo está para perdido para uno de los engreídos de Carlo Ancelotti, ya que optó por pasar la página y así seguir enfocándose a lo que considera realmente importante, el Real Madrid. El ofensivo confesó su clave para rendir de gran forma y el cariño en particular que le tiene al equipo que confió en él.

Sin Balón de Oro

Rodrygo no perdió el tiempo apenas se oficializó la lista de 30 jugadores nominados para el Balón de Oro, pues utilizó sus redes sociales para compartir un collage de él junto a los trofeos que levantó con el Madrid la temporada pasada. Y luego de unos días, su pensamiento no cambió ya que confesó que se enfadó mucho cuando no estaba en la lista. “Creo que lo merecía”, dijo el delantero.

A pasar la página

El brasileño consideró que “fue una sorpresa”, con relación a su ausencia en la nómina de futbolistas para el Balón de Oro. Sin embargo, el jugador no tiene otra alternativa que asimilar, por ende, expresó que “no hay mucho que se pueda hacer” y que él no toma las decisiones. Con 23 años y una carrera por delante, la temporada pasada alzó la Champions League, la Supercopa de Europa, entre otros.

El método Rodrygo

Actualmente tiene la confianza de Carlo Ancelotti, suficiente para considerarse un jugador indispensable de cara al ataque. Y sin ir más allá, el ex Santos aseveró sobre su plan con Real Madrid que “quiero ganar todos los títulos que ya he ganado varias veces”. Asimismo, confirmó su lealtad y cariño por el cuadro galáctico: “El Real Madrid es el mejor club del mundo y eso es lo que me motiva”.