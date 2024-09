Sin Jude Bellingham ni Arda Güler, Carletto destapa el galáctico que se unirá a Rodrygo y Vinicius

El comienzo de temporada del Real Madrid se ha complicado especialmente por culpa de la plaga de lesiones que está acechando la plantilla de Carlo Ancelotti. En este sentido, a la baja ya más que asumida, de Jude Bellingham, se le podría unir la ausencia de un Arda Güler que, con Turquía se marchó tocado. Dejando así, todavía más recortada la plantilla del conjunto blanco, donde Carletto tendrá que apostar por un nuevo centro del campo.

A juzgar por lo demostrado a lo largo de este parón de selecciones, el técnico blanco tiene en su mano, un nuevo e inesperado as bajo la manga, con Brahim Díaz. El marroquí brilló en la victoria de los suyos sobre la selección de Gabón. Partido en el que el madridista fue capaz de aportar un gol y dotar a los suyos de esa dosis de talento y velocidad que los llevó a una amplia victoria. Una gran actuación, la de Brahim que sirvió para demostrar a Ancelotti que tiene en el marroquí, una opción más que interesante para acompañar a Rodrygo y Vinicius en la creación de oportunidades.

Menos trabajo defensivo, a cambio de más talento

Si bien es cierto que el perfil de Brahim no es el de Jude Bellingham, la realidad es que no hay más jugadores en la plantilla del Real Madrid, con la capacidad de generar tanto en ataque como el inglés. En este sentido, mientras que Brahim no tiene esa capacidad de jugar, como Bellingham, en ambas áreas, sí que es capaz de aportar desborde y de imponer un alto ritmo al ataque de los blancos, algo que combina muy bien con jugadores como Vinicius, Rodrygo y Mbappé.

Hasta ahora, el nacido en Málaga no ha sido capaz de tener gran continuidad en liga, pues, con apenas 94 minutos disputados en los cuatro partidos que ha jugado el Real Madrid, la participación de Brahim ha sido muy baja. Sin embargo, es ahora, que el marroquí debe dar ese paso al frente que lo sitúe como el principal relevo de Jude Bellingham en la medular del Real Madrid, especialmente en este momento en el que Arda Güler tampoco está en plenas facultades físicas.