Se quiere quedar en el Barça: giro de 180º con el defensa de Laporta

Esta semana será muy difícil de olvidar para los aficionados del FC Barcelona. El jueves por la noche, y ante la sorpresa de todos, Gerard Piqué anunciaba su retirada del fútbol profesional tras el partido ante el Osasuna del próximo 8 de noviembre, siendo el de hoy ante el Almería el último que disputaría en el Camp Nou. El canterano culé que lo ha ganado absolutamente todo tanto a nivel de clubes, como de selecciones, ha decidido colgar las botas. Los motivos son muchos, pero sobre todo pesa la falta de oportunidades, el aluvión de críticas recibidas tras el partido ante el Inter y la falta de apoyo de Joan Laporta, el cual no solo no le defiende, sino que presiona para que se vaya. Pero dejando el tema del ‘3’ a un lado, no todo son malas noticias. El reciente fichaje blaugrana, Héctor Bellerín, ha concedido una entrevista a Catalunya Radio y ha dado una alegría a la finchada azulgrana hablando de su futuro.

Según ha comentado en esta entrevista en medios catalanes, el exjugador del Real Betis y Arsenal, con el cual rescindió su contrato este verano para poder llegar libre al Barça, quiere renovar su contrato más allá de 2023 con el FC Barcelona, así lo ha asegurado el propio jugador:” Quiero renovar con el Barça, estoy feliz”. El zaguero de 27 años quiere seguir a las órdenes de Xavi Hernández el año que viene pese a haber disputado este año tan solo 323 minutos, o lo que es lo mismo, haberse puesto la camiseta azulgrana en solo 5 encuentros de 18 posibles.

Pero hay que ser justos, durante el parón de selecciones del mes de septiembre, Héctor Bellerín sintió molestias en el sóleo de su pierna izquierda y desde entonces ha estado de baja casi un mes, o lo que es lo mismo, se ha perdido cinco partidos, además hay que recordar que el exfutbolista del Real Betis fichó por el FC Barcelona el 2 de septiembre, por lo que también se perdió los primeros cuatro partidos de la temporada. Es decir, que de 18 partidos posibles, solo ha estado disponible en nueve, y de esos nueve ha jugado cinco. Visto así su participación no ha sido tan escasa y más teniendo en cuenta el periodo de adaptación.

Héctor Bellerín es consciente de su situación, pero confía en que podrá ayudar más al equipo y contar con más minutos ahora que se encuentra en plenas condiciones físicas. Su rendimiento de aquí al mes de junio será el que marque el camino de la renovación, pero de no convencer a Xavi Hernández y Joan Laporta, tendrá que dejar el Camp Nou en unos meses ya que solo firmó hasta junio de 2023 con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Veremos qué acaba sucediendo con el ex del Arsenal, pero estas declaraciones llegan a la par que la retirada de Gerard Piqué, dos movimientos con los que el FC Barcelona no contaba, al menos tan pronto.