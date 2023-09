Seísmo en Barcelona por culpa del City con Lamine Yamal, Balde y el futuro Piqué involucrados

Si algo es evidente en el Manchester City desde que Pep Guardiola tomó las riendas del equipo es que el club está dispuesto a complacer las peticiones del técnico catalán en cuestión de fichajes para conseguir los objetivos marcados.

Durante este lapso de tiempo estrellas como Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Kyle Wlaker, Jack Grealish o Erling Haaland, como es evidente, han aterrizado en el Etihad Stadium por petición expresa de Guardiola y de ahí que la última noticia vertida por Mundo Deportivo haya puesto en alerta a Joan Laporta, Xavi Hernández y el barcelonismo en general. Informa este medio que existe un elevado grado de malestar en la Ciudad Condal por el acercamiento del Manchester City con tres futbolistas claves en el futuro del Barça, dos de ellos incluso siendo piezas clave en la actualidad.

Lamine Yamal

El habilidoso zurdo está pulverizando todas las expectativas depositadas en él hace unos meses atrás ya que con tan solo 16 años se ha convertido en un hombre capital en el ‘11’ de Xavi. Tan satisfactoria ha sido su irrupción en el equipo que Raphinha, un futbolista clave para Xavi en la temporada 22/23, ha caído relegado a un rol secundario. Por Lamine Yamal pasan muchos de los éxitos que pueda alcanzar el Barça en la próxima década y pensar en su salida ya supone un quebradero de cabeza para la directiva culé.

Alejandro Balde

Si Yamal es la gran revelación del Barça esta temporada, Balde puede presumir de lo mismo en la precedente. Su paso adelante dejó en segundo plano a Jordi Alba y Marcos Alonso y no ha tardado Guardiola en tantear su fichaje a sabiendas de que el FC Barcelona tiene serios problemas económicos.

Pau Cubarsi

El joven central de 16 años aún no ha debutado con el primer equipo y, en consecuencia, no cuenta con un rol tan importante como Balde o Lamine, pero en el club tienen amplias esperanzas de que Cubarsi pueda ser el sucesor generacional de Gerard Piqué y por ello Laporta hará todo lo posible para evitar que abandonar el proyecto en un futuro no muy lejano.